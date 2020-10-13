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اتفاق سعودي أمريكي على موعد انطلاق الحوار الاستراتيجي بواشنطن

ضمن لقاء يجمع الوزيرين: "بن فرحان" و"بومبيو" في الولايات المتحدة

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن، لإطلاق "الحوار الاستراتيجي بين البلدين".

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر حساب السفارة الأمريكية بالرياض، إلى أن الوزيرين يلتقيان بالعاصمة الأمريكية لإطلاق "الحوار الاستراتيجي الأمريكي السعودي".

وكشفت الخارجية أن الحوار سيركز على التزامات البلدين لتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين والنمو الاقتصادي والتواصل بين الشعبين.

وترتبط السعودية وأمريكا بعلاقات دبلوماسية وتجارية وثيقة منذ عقود، وتعد المملكة شريكًا استراتيجيًّا لواشنطن في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتفاق سعودي أمريكي على موعد انطلاق الحوار الاستراتيجي بواشنطن
سبق

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن، لإطلاق "الحوار الاستراتيجي بين البلدين".

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر حساب السفارة الأمريكية بالرياض، إلى أن الوزيرين يلتقيان بالعاصمة الأمريكية لإطلاق "الحوار الاستراتيجي الأمريكي السعودي".

وكشفت الخارجية أن الحوار سيركز على التزامات البلدين لتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين والنمو الاقتصادي والتواصل بين الشعبين.

وترتبط السعودية وأمريكا بعلاقات دبلوماسية وتجارية وثيقة منذ عقود، وتعد المملكة شريكًا استراتيجيًّا لواشنطن في المنطقة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
08:02 PM

اتفاق سعودي أمريكي على موعد انطلاق الحوار الاستراتيجي بواشنطن

ضمن لقاء يجمع الوزيرين: "بن فرحان" و"بومبيو" في الولايات المتحدة

A A A
محمد البقمي - الرياض
0
1,638

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن، لإطلاق "الحوار الاستراتيجي بين البلدين".

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر حساب السفارة الأمريكية بالرياض، إلى أن الوزيرين يلتقيان بالعاصمة الأمريكية لإطلاق "الحوار الاستراتيجي الأمريكي السعودي".

وكشفت الخارجية أن الحوار سيركز على التزامات البلدين لتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين والنمو الاقتصادي والتواصل بين الشعبين.

وترتبط السعودية وأمريكا بعلاقات دبلوماسية وتجارية وثيقة منذ عقود، وتعد المملكة شريكًا استراتيجيًّا لواشنطن في المنطقة.

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