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76 مُعدةً و1265 عاملًا.. أمانة العاصمة المقدسة تستعد لمواجهة موجة الغبار

تنفيذ خطة النظافة العامة وعمليات الكنس الآلي واليدوي ومعالجة ما تُخَلفه الرياح

تستعد أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة وعبر آلياتها وكوادرها البشرية- لمواجهة موجة الغبار المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها.

جاء ذلك ‏بناءً على ما ورد من تنبيهات متقدمة صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ووجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الإدارة العامة للنظافة بالاستعداد المبكر لموجة الغبار المتوقعة، وتنفيذ خطة النظافة العامة وعمليات الكنس الآلي واليدوي، ومعالجة ما تُخَلفه الرياح؛ مشيرًا إلى أن الأمانة سخّرت 76 معدةً من آلياتها و1265 عاملًا من كوادرها في حالة جاهزية قصوى للتعامل مع الحالة الغبارية.

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76 مُعدةً و1265 عاملًا.. أمانة العاصمة المقدسة تستعد لمواجهة موجة الغبار
سبق

تستعد أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة وعبر آلياتها وكوادرها البشرية- لمواجهة موجة الغبار المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها.

جاء ذلك ‏بناءً على ما ورد من تنبيهات متقدمة صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ووجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الإدارة العامة للنظافة بالاستعداد المبكر لموجة الغبار المتوقعة، وتنفيذ خطة النظافة العامة وعمليات الكنس الآلي واليدوي، ومعالجة ما تُخَلفه الرياح؛ مشيرًا إلى أن الأمانة سخّرت 76 معدةً من آلياتها و1265 عاملًا من كوادرها في حالة جاهزية قصوى للتعامل مع الحالة الغبارية.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
11:05 AM

76 مُعدةً و1265 عاملًا.. أمانة العاصمة المقدسة تستعد لمواجهة موجة الغبار

تنفيذ خطة النظافة العامة وعمليات الكنس الآلي واليدوي ومعالجة ما تُخَلفه الرياح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تستعد أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة وعبر آلياتها وكوادرها البشرية- لمواجهة موجة الغبار المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها.

جاء ذلك ‏بناءً على ما ورد من تنبيهات متقدمة صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ووجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الإدارة العامة للنظافة بالاستعداد المبكر لموجة الغبار المتوقعة، وتنفيذ خطة النظافة العامة وعمليات الكنس الآلي واليدوي، ومعالجة ما تُخَلفه الرياح؛ مشيرًا إلى أن الأمانة سخّرت 76 معدةً من آلياتها و1265 عاملًا من كوادرها في حالة جاهزية قصوى للتعامل مع الحالة الغبارية.

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