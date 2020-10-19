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فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية يوجه إنذارًا رسميًا لخمسة أندية .. تعرف عليها

وجّه فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، اليوم الاثنين، إنذارًا رسميًا لخمسة أندية، من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على إثر نتائج الزيارات الميدانية المفاجئة التي قام بها الفريق في الأيام الماضية لمقرات تلك الأندية ومتابعة تطبيق نظام الحوكمة وإجراءاتها المالية والإدارية .

وتلقت إدارات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والقادسية إنذارات رسمية بسبب عدم وجود الرؤساء التنفيذيين والطواقم الإدارية لهذه الأندية خلال ساعات العمل الرسمية، مما يعد مخالفًا للائحة الأساسية للأندية الرياضية والتعليمات ذات الصلة.

وقد تضمنت الإنذارات التشديد على ضرورة التزام موظفي الأندية بدوامهم اليومي وعدم تكرار ذلك مستقبلاً، تحاشيًا لأي عقوبات إضافية.

وشملت الزيارات الميدانية أندية (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الاتفاق، القادسية، أبها وضمك)، حيث تم الاطلاع على العديد من الجوانب الخاصة بتطبيق الهيكلة الإدارية داخل الأندية ومتابعة سير العمل في إداراتها المالية والقانونية والفنية وأقسام العلاقات والإعلام.


كما تم مطابقة التقارير الواردة للوزارة مع واقع الأندية وملفاتها الداخلية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية يوجه إنذارًا رسميًا لخمسة أندية .. تعرف عليها
سبق

وجّه فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، اليوم الاثنين، إنذارًا رسميًا لخمسة أندية، من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على إثر نتائج الزيارات الميدانية المفاجئة التي قام بها الفريق في الأيام الماضية لمقرات تلك الأندية ومتابعة تطبيق نظام الحوكمة وإجراءاتها المالية والإدارية .

وتلقت إدارات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والقادسية إنذارات رسمية بسبب عدم وجود الرؤساء التنفيذيين والطواقم الإدارية لهذه الأندية خلال ساعات العمل الرسمية، مما يعد مخالفًا للائحة الأساسية للأندية الرياضية والتعليمات ذات الصلة.

وقد تضمنت الإنذارات التشديد على ضرورة التزام موظفي الأندية بدوامهم اليومي وعدم تكرار ذلك مستقبلاً، تحاشيًا لأي عقوبات إضافية.

وشملت الزيارات الميدانية أندية (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الاتفاق، القادسية، أبها وضمك)، حيث تم الاطلاع على العديد من الجوانب الخاصة بتطبيق الهيكلة الإدارية داخل الأندية ومتابعة سير العمل في إداراتها المالية والقانونية والفنية وأقسام العلاقات والإعلام.


كما تم مطابقة التقارير الواردة للوزارة مع واقع الأندية وملفاتها الداخلية.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
09:51 PM

فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية يوجه إنذارًا رسميًا لخمسة أندية .. تعرف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، اليوم الاثنين، إنذارًا رسميًا لخمسة أندية، من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على إثر نتائج الزيارات الميدانية المفاجئة التي قام بها الفريق في الأيام الماضية لمقرات تلك الأندية ومتابعة تطبيق نظام الحوكمة وإجراءاتها المالية والإدارية .

وتلقت إدارات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والقادسية إنذارات رسمية بسبب عدم وجود الرؤساء التنفيذيين والطواقم الإدارية لهذه الأندية خلال ساعات العمل الرسمية، مما يعد مخالفًا للائحة الأساسية للأندية الرياضية والتعليمات ذات الصلة.

وقد تضمنت الإنذارات التشديد على ضرورة التزام موظفي الأندية بدوامهم اليومي وعدم تكرار ذلك مستقبلاً، تحاشيًا لأي عقوبات إضافية.

وشملت الزيارات الميدانية أندية (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الاتفاق، القادسية، أبها وضمك)، حيث تم الاطلاع على العديد من الجوانب الخاصة بتطبيق الهيكلة الإدارية داخل الأندية ومتابعة سير العمل في إداراتها المالية والقانونية والفنية وأقسام العلاقات والإعلام.


كما تم مطابقة التقارير الواردة للوزارة مع واقع الأندية وملفاتها الداخلية.

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