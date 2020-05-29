النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هنأت القيادة بالعيد .. "بني مبارك" تقيم حفل معايدة افتراضي في صامطة

تضمن أوبريت بعنوان "بجهة وطن" وقصيدة شعرية

أقامت قبيلة بني مبارك بمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان، حفل المعايدة السنوي الافتراضي لهذا العام 1441هـ مساء أول أيام عيد الفطر المبارك بحضور مشايخ القبيلة الشيخ عبدالكريم مساوي مباركي والشيخ أحمد إبراهيم مذكور مباركي والشيخ حسن محمد شعبي مباركي.

وكان الحفل قد بدأ بكلمة المشايخ نيابة عنهم الشيخ أحمد إبراهيم مذكور مباركي وقدمها إسماعيل علي مذكور مباركي قائلاً: باسم مشايخ وأعيان وأفراد بني المبارك عامةً نرفعُ أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم والعدل وإلى وليِّ عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع مؤكدين البيعةَ على كتاب الله وسنة رسوله في العسر واليسر والمنشط والمكره .

عقب ذلك شاهد الجميع عرضًا مسجلاً لمعايدة مشايخ بني مبارك للوطن رافعين التهنئة للقيادة الرشيدة ومجددين العهد والولاء.

وألقى كلمة اللجنة المنظمة مصلح يحيى مباركي مؤكدًا أن الجائحة التي أثرت على نمط الحياة في جميع أرجاء المعمورة مفتخرين بدورنا الوطني عبر مد جسور التواصل الهادف والمستمر منطلقين من شرف الانتماء وعقيدة التلاحم العظيم لأبناء هذا البلد الكريم.

واختتم الحفل بقصيدة للشاعر يحيى إبراهيم شعبي مباركي بعد ذلك شاهد الجميع أوبريت بعنوان "بجهة وطن" بمشاركة عددٍ من مشايخ وأعيان القبيلة وضيوف من قبائل المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
هنأت القيادة بالعيد .. "بني مبارك" تقيم حفل معايدة افتراضي في صامطة
سبق

أقامت قبيلة بني مبارك بمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان، حفل المعايدة السنوي الافتراضي لهذا العام 1441هـ مساء أول أيام عيد الفطر المبارك بحضور مشايخ القبيلة الشيخ عبدالكريم مساوي مباركي والشيخ أحمد إبراهيم مذكور مباركي والشيخ حسن محمد شعبي مباركي.

وكان الحفل قد بدأ بكلمة المشايخ نيابة عنهم الشيخ أحمد إبراهيم مذكور مباركي وقدمها إسماعيل علي مذكور مباركي قائلاً: باسم مشايخ وأعيان وأفراد بني المبارك عامةً نرفعُ أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم والعدل وإلى وليِّ عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع مؤكدين البيعةَ على كتاب الله وسنة رسوله في العسر واليسر والمنشط والمكره .

عقب ذلك شاهد الجميع عرضًا مسجلاً لمعايدة مشايخ بني مبارك للوطن رافعين التهنئة للقيادة الرشيدة ومجددين العهد والولاء.

وألقى كلمة اللجنة المنظمة مصلح يحيى مباركي مؤكدًا أن الجائحة التي أثرت على نمط الحياة في جميع أرجاء المعمورة مفتخرين بدورنا الوطني عبر مد جسور التواصل الهادف والمستمر منطلقين من شرف الانتماء وعقيدة التلاحم العظيم لأبناء هذا البلد الكريم.

واختتم الحفل بقصيدة للشاعر يحيى إبراهيم شعبي مباركي بعد ذلك شاهد الجميع أوبريت بعنوان "بجهة وطن" بمشاركة عددٍ من مشايخ وأعيان القبيلة وضيوف من قبائل المحافظة.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
12:28 AM
اخر تعديل
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
01:26 AM

هنأت القيادة بالعيد .. "بني مبارك" تقيم حفل معايدة افتراضي في صامطة

تضمن أوبريت بعنوان "بجهة وطن" وقصيدة شعرية

A A A
أحمد البراهيم - جازان
0
318

أقامت قبيلة بني مبارك بمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان، حفل المعايدة السنوي الافتراضي لهذا العام 1441هـ مساء أول أيام عيد الفطر المبارك بحضور مشايخ القبيلة الشيخ عبدالكريم مساوي مباركي والشيخ أحمد إبراهيم مذكور مباركي والشيخ حسن محمد شعبي مباركي.

وكان الحفل قد بدأ بكلمة المشايخ نيابة عنهم الشيخ أحمد إبراهيم مذكور مباركي وقدمها إسماعيل علي مذكور مباركي قائلاً: باسم مشايخ وأعيان وأفراد بني المبارك عامةً نرفعُ أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم والعدل وإلى وليِّ عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع مؤكدين البيعةَ على كتاب الله وسنة رسوله في العسر واليسر والمنشط والمكره .

عقب ذلك شاهد الجميع عرضًا مسجلاً لمعايدة مشايخ بني مبارك للوطن رافعين التهنئة للقيادة الرشيدة ومجددين العهد والولاء.

وألقى كلمة اللجنة المنظمة مصلح يحيى مباركي مؤكدًا أن الجائحة التي أثرت على نمط الحياة في جميع أرجاء المعمورة مفتخرين بدورنا الوطني عبر مد جسور التواصل الهادف والمستمر منطلقين من شرف الانتماء وعقيدة التلاحم العظيم لأبناء هذا البلد الكريم.

واختتم الحفل بقصيدة للشاعر يحيى إبراهيم شعبي مباركي بعد ذلك شاهد الجميع أوبريت بعنوان "بجهة وطن" بمشاركة عددٍ من مشايخ وأعيان القبيلة وضيوف من قبائل المحافظة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,603
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,886
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,905
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,679

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة