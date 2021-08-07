النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير تعليم حائل: التحصين بجرعتين شرط لدخول مدارس المنطقة

93 % من المعلمين والمعلمات حصلوا على لقاح كورونا

أكد مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد، أنه لن يسمح لأي من منسوبي التعليم في المنطقة، بالدخول لمدارسهم ما لم يكونوا قد حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية من لقاح (كورونا).

وقال في حديث خصّ به قناة "الإخبارية"، إنه تم تحصين ٩٣٪؜ من المعلمين والمعلمات بالمنطقة، فيما وصلت نسبة تحصين الطلاب والطالبات إلى ٦٢٪؜، ضد فيروس كورونا.

وأضاف: "النسب المعلنة تشمل من تلقى اللقاح بجرعة أو جرعتين، وبعد ثلاثة أسابيع من الآن ستصل نسبة المحصنين إلى النسبة المستهدفة، وذلك بناءً على تقارير وزارة التعليم اليومية، التي توضح تزايداً من منسوبي التعليم لأخذ اللقاح".

وأشار إلى أن الوزارة بشركاتها مع الجهات المعنية ستحقق في حصول منسوبيها على الجرعتين خلال تلك الفترة.

وحث "البليهد" منسوبي تعليم المنطقة للمبادرة في أخذ اللقاحات، مؤكداً جاهزية المدارس لاستقبال طلابها حضورياً.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير تعليم حائل: التحصين بجرعتين شرط لدخول مدارس المنطقة
سبق

أكد مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد، أنه لن يسمح لأي من منسوبي التعليم في المنطقة، بالدخول لمدارسهم ما لم يكونوا قد حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية من لقاح (كورونا).

وقال في حديث خصّ به قناة "الإخبارية"، إنه تم تحصين ٩٣٪؜ من المعلمين والمعلمات بالمنطقة، فيما وصلت نسبة تحصين الطلاب والطالبات إلى ٦٢٪؜، ضد فيروس كورونا.

وأضاف: "النسب المعلنة تشمل من تلقى اللقاح بجرعة أو جرعتين، وبعد ثلاثة أسابيع من الآن ستصل نسبة المحصنين إلى النسبة المستهدفة، وذلك بناءً على تقارير وزارة التعليم اليومية، التي توضح تزايداً من منسوبي التعليم لأخذ اللقاح".

وأشار إلى أن الوزارة بشركاتها مع الجهات المعنية ستحقق في حصول منسوبيها على الجرعتين خلال تلك الفترة.

وحث "البليهد" منسوبي تعليم المنطقة للمبادرة في أخذ اللقاحات، مؤكداً جاهزية المدارس لاستقبال طلابها حضورياً.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
04:24 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:41 AM

مدير تعليم حائل: التحصين بجرعتين شرط لدخول مدارس المنطقة

93 % من المعلمين والمعلمات حصلوا على لقاح كورونا

A A A
خالد السليمي - الرياض
4
2,840

أكد مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد، أنه لن يسمح لأي من منسوبي التعليم في المنطقة، بالدخول لمدارسهم ما لم يكونوا قد حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية من لقاح (كورونا).

وقال في حديث خصّ به قناة "الإخبارية"، إنه تم تحصين ٩٣٪؜ من المعلمين والمعلمات بالمنطقة، فيما وصلت نسبة تحصين الطلاب والطالبات إلى ٦٢٪؜، ضد فيروس كورونا.

وأضاف: "النسب المعلنة تشمل من تلقى اللقاح بجرعة أو جرعتين، وبعد ثلاثة أسابيع من الآن ستصل نسبة المحصنين إلى النسبة المستهدفة، وذلك بناءً على تقارير وزارة التعليم اليومية، التي توضح تزايداً من منسوبي التعليم لأخذ اللقاح".

وأشار إلى أن الوزارة بشركاتها مع الجهات المعنية ستحقق في حصول منسوبيها على الجرعتين خلال تلك الفترة.

وحث "البليهد" منسوبي تعليم المنطقة للمبادرة في أخذ اللقاحات، مؤكداً جاهزية المدارس لاستقبال طلابها حضورياً.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,485
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,275
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,576
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,204

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الوقت یركض.. والعمر یفنى!!

الوقت یركض.. والعمر یفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة