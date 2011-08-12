النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شبكشي": حجاج سوريا توافدوا من كل حدب وصوب.. ما عذر الانقلاب في قطر؟

قال: رغم الحرب الأهلية وقطع العلاقات وغياب خطوط الطيران تمكنوا من الوصول

تساءل الكاتب الصحفي حسين شبكشي عن عذر نظام الانقلاب في قطر في منع مواطنيها والمقيمين فيها من أداء الحج، مقارناً في هذا الصدد بالأرقام أعداد الحجاج السوريين الذين تعاني بلادهم من ويلات الحرب الأهلية منذ 8 سنوات، وعلى الرغم من ذلك تمكنوا من الوصول إلى المملكة عبر مطارات دول مختلفة.

وقال في تغريدة عبر حسابه بتويتر "حجاج سوريا عددهم 22,500 وصلوا المملكة لأداء الفريضة بينهم ‏6500 عبر مطار بيروت، و‏6000 عبر مطار هاتاي وأربيل، و‏4800 عبر مطار غازي عنتاب، و‏1000 عبر مطار القاهرة، و‏2200 عبر مطار الأردن، و‏2000 عبر مطاري دبي والكويت.

وأضاف "‏رغم الحرب الأهلية وعدم وجود علاقات دبلوماسية وغياب خطوط طيران، تمكنوا من الوصول، فما عذر نظام الانقلاب في قطر".

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت مواصلة "المملكة في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، لافتة إلى أن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام".

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شبكشي": حجاج سوريا توافدوا من كل حدب وصوب.. ما عذر الانقلاب في قطر؟
سبق

تساءل الكاتب الصحفي حسين شبكشي عن عذر نظام الانقلاب في قطر في منع مواطنيها والمقيمين فيها من أداء الحج، مقارناً في هذا الصدد بالأرقام أعداد الحجاج السوريين الذين تعاني بلادهم من ويلات الحرب الأهلية منذ 8 سنوات، وعلى الرغم من ذلك تمكنوا من الوصول إلى المملكة عبر مطارات دول مختلفة.

وقال في تغريدة عبر حسابه بتويتر "حجاج سوريا عددهم 22,500 وصلوا المملكة لأداء الفريضة بينهم ‏6500 عبر مطار بيروت، و‏6000 عبر مطار هاتاي وأربيل، و‏4800 عبر مطار غازي عنتاب، و‏1000 عبر مطار القاهرة، و‏2200 عبر مطار الأردن، و‏2000 عبر مطاري دبي والكويت.

وأضاف "‏رغم الحرب الأهلية وعدم وجود علاقات دبلوماسية وغياب خطوط طيران، تمكنوا من الوصول، فما عذر نظام الانقلاب في قطر".

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت مواصلة "المملكة في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، لافتة إلى أن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام".

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:27 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
04:20 PM

"شبكشي": حجاج سوريا توافدوا من كل حدب وصوب.. ما عذر الانقلاب في قطر؟

قال: رغم الحرب الأهلية وقطع العلاقات وغياب خطوط الطيران تمكنوا من الوصول

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
5,913

تساءل الكاتب الصحفي حسين شبكشي عن عذر نظام الانقلاب في قطر في منع مواطنيها والمقيمين فيها من أداء الحج، مقارناً في هذا الصدد بالأرقام أعداد الحجاج السوريين الذين تعاني بلادهم من ويلات الحرب الأهلية منذ 8 سنوات، وعلى الرغم من ذلك تمكنوا من الوصول إلى المملكة عبر مطارات دول مختلفة.

وقال في تغريدة عبر حسابه بتويتر "حجاج سوريا عددهم 22,500 وصلوا المملكة لأداء الفريضة بينهم ‏6500 عبر مطار بيروت، و‏6000 عبر مطار هاتاي وأربيل، و‏4800 عبر مطار غازي عنتاب، و‏1000 عبر مطار القاهرة، و‏2200 عبر مطار الأردن، و‏2000 عبر مطاري دبي والكويت.

وأضاف "‏رغم الحرب الأهلية وعدم وجود علاقات دبلوماسية وغياب خطوط طيران، تمكنوا من الوصول، فما عذر نظام الانقلاب في قطر".

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت مواصلة "المملكة في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، لافتة إلى أن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,745
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,709
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,685
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,795

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة