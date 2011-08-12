تساءل الكاتب الصحفي حسين شبكشي عن عذر نظام الانقلاب في قطر في منع مواطنيها والمقيمين فيها من أداء الحج، مقارناً في هذا الصدد بالأرقام أعداد الحجاج السوريين الذين تعاني بلادهم من ويلات الحرب الأهلية منذ 8 سنوات، وعلى الرغم من ذلك تمكنوا من الوصول إلى المملكة عبر مطارات دول مختلفة. وقال في تغريدة عبر حسابه بتويتر "حجاج سوريا عددهم 22,500 وصلوا المملكة لأداء الفريضة بينهم ‏6500 عبر مطار بيروت، و‏6000 عبر مطار هاتاي وأربيل، و‏4800 عبر مطار غازي عنتاب، و‏1000 عبر مطار القاهرة، و‏2200 عبر مطار الأردن، و‏2000 عبر مطاري دبي والكويت. وأضاف "‏رغم الحرب الأهلية وعدم وجود علاقات دبلوماسية وغياب خطوط طيران، تمكنوا من الوصول، فما عذر نظام الانقلاب في قطر". وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت مواصلة "المملكة في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، لافتة إلى أن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام".

"شبكشي": حجاج سوريا توافدوا من كل حدب وصوب.. ما عذر الانقلاب في قطر؟ عبدالحكيم شار سبق 2019-08-12 تساءل الكاتب الصحفي حسين شبكشي عن عذر نظام الانقلاب في قطر في منع مواطنيها والمقيمين فيها من أداء الحج، مقارناً في هذا الصدد بالأرقام أعداد الحجاج السوريين الذين تعاني بلادهم من ويلات الحرب الأهلية منذ 8 سنوات، وعلى الرغم من ذلك تمكنوا من الوصول إلى المملكة عبر مطارات دول مختلفة.



وقال في تغريدة عبر حسابه بتويتر "حجاج سوريا عددهم 22,500 وصلوا المملكة لأداء الفريضة بينهم ‏6500 عبر مطار بيروت، و‏6000 عبر مطار هاتاي وأربيل، و‏4800 عبر مطار غازي عنتاب، و‏1000 عبر مطار القاهرة، و‏2200 عبر مطار الأردن، و‏2000 عبر مطاري دبي والكويت.



وأضاف "‏رغم الحرب الأهلية وعدم وجود علاقات دبلوماسية وغياب خطوط طيران، تمكنوا من الوصول، فما عذر نظام الانقلاب في قطر".



وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت مواصلة "المملكة في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، لافتة إلى أن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام".

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 01:27 PM

اخر تعديل 12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 04:20 PM

"شبكشي": حجاج سوريا توافدوا من كل حدب وصوب.. ما عذر الانقلاب في قطر؟ قال: رغم الحرب الأهلية وقطع العلاقات وغياب خطوط الطيران تمكنوا من الوصول





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تساءل الكاتب الصحفي حسين شبكشي عن عذر نظام الانقلاب في قطر في منع مواطنيها والمقيمين فيها من أداء الحج، مقارناً في هذا الصدد بالأرقام أعداد الحجاج السوريين الذين تعاني بلادهم من ويلات الحرب الأهلية منذ 8 سنوات، وعلى الرغم من ذلك تمكنوا من الوصول إلى المملكة عبر مطارات دول مختلفة.



وقال في تغريدة عبر حسابه بتويتر "حجاج سوريا عددهم 22,500 وصلوا المملكة لأداء الفريضة بينهم ‏6500 عبر مطار بيروت، و‏6000 عبر مطار هاتاي وأربيل، و‏4800 عبر مطار غازي عنتاب، و‏1000 عبر مطار القاهرة، و‏2200 عبر مطار الأردن، و‏2000 عبر مطاري دبي والكويت.



وأضاف "‏رغم الحرب الأهلية وعدم وجود علاقات دبلوماسية وغياب خطوط طيران، تمكنوا من الوصول، فما عذر نظام الانقلاب في قطر".



وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت مواصلة "المملكة في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، لافتة إلى أن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام".