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مواطن ألماني.. مصر تعلن أول وفاة لمصاب بـ"كورونا"

ظهرت عليه الأعراض قبل يومين

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس "كورونا" المستجد.

وبيّن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاماً، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.

وأضاف أن المواطن الألماني توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة الماضي لتلقي الرعاية الطبية، وجرى إجراء الفحوص اللازمة له وسحب العينة التي جاءت إيجابية لفيروس "كورونا" المستجد أمس.

وأوضح "مجاهد" أن السلطات وضعت المواطن الألماني في الرعاية المركزة؛ نظراً لأنه يعانى من فشل ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي اليوم.

وزارة الصحة والسكان المصرية فيروس كورونا الجديد

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مواطن ألماني.. مصر تعلن أول وفاة لمصاب بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس "كورونا" المستجد.

وبيّن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاماً، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.

وأضاف أن المواطن الألماني توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة الماضي لتلقي الرعاية الطبية، وجرى إجراء الفحوص اللازمة له وسحب العينة التي جاءت إيجابية لفيروس "كورونا" المستجد أمس.

وأوضح "مجاهد" أن السلطات وضعت المواطن الألماني في الرعاية المركزة؛ نظراً لأنه يعانى من فشل ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي اليوم.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
07:45 PM

مواطن ألماني.. مصر تعلن أول وفاة لمصاب بـ"كورونا"

ظهرت عليه الأعراض قبل يومين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس "كورونا" المستجد.

وبيّن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاماً، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.

وأضاف أن المواطن الألماني توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة الماضي لتلقي الرعاية الطبية، وجرى إجراء الفحوص اللازمة له وسحب العينة التي جاءت إيجابية لفيروس "كورونا" المستجد أمس.

وأوضح "مجاهد" أن السلطات وضعت المواطن الألماني في الرعاية المركزة؛ نظراً لأنه يعانى من فشل ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي اليوم.

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