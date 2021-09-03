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الأخضر الأولمبي يواجه عمان وديًّا في الرياض

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، غدًا السبت، أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، الذي يمتدّ حتى السابع من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهّلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

ويستضيف "الأخضر" منتخب عمان في تمام التاسعة مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

على الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، تركّز العمل خلالها على تطبيق تمرين تكتيكي.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الأولمبي يواجه عمان وديًّا في الرياض
سبق

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، غدًا السبت، أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، الذي يمتدّ حتى السابع من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهّلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

ويستضيف "الأخضر" منتخب عمان في تمام التاسعة مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

على الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، تركّز العمل خلالها على تطبيق تمرين تكتيكي.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
09:37 PM

الأخضر الأولمبي يواجه عمان وديًّا في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، غدًا السبت، أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، الذي يمتدّ حتى السابع من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهّلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

ويستضيف "الأخضر" منتخب عمان في تمام التاسعة مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

على الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، تركّز العمل خلالها على تطبيق تمرين تكتيكي.

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