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بعد الصلاة عليه فجراً .. جثمان "راجح الحارثي" يوارى في الثرى بمكة

قتله شخصان بمصر بطعنات عدة وسرقا هواتفه وأمواله

أُديت، فجر اليوم، صلاة الميت على الشاب راجح الحارثي؛ بالمسجد الحرام، ودُفن بمكة المكرّمة، بعد وصول جثمانه إلى مطار جدة الساعة الحادية عشرة، مساء أمس، بعد مقتله في مصر قبل يومين بمنطقة النزهة، وسُرق منه مبلغ مالي وأجهزة جوّال.

وكان الحارثي؛ قد غادر إلى مصر بغرض زراعة أسنان قبل أن يغتاله شخصان ويسدّدان له طعناتٍ عدة أسقطته قتيلاً، وهي الواقعة التي تابعتها "سبق"، أمس، حتى أصدرت السفارة السعودية في مصر بياناً فنّد تفاصيل الجريمة.

راجح الحارثي المسجد الحرام مصر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الصلاة عليه فجراً .. جثمان "راجح الحارثي" يوارى في الثرى بمكة
سبق

أُديت، فجر اليوم، صلاة الميت على الشاب راجح الحارثي؛ بالمسجد الحرام، ودُفن بمكة المكرّمة، بعد وصول جثمانه إلى مطار جدة الساعة الحادية عشرة، مساء أمس، بعد مقتله في مصر قبل يومين بمنطقة النزهة، وسُرق منه مبلغ مالي وأجهزة جوّال.

وكان الحارثي؛ قد غادر إلى مصر بغرض زراعة أسنان قبل أن يغتاله شخصان ويسدّدان له طعناتٍ عدة أسقطته قتيلاً، وهي الواقعة التي تابعتها "سبق"، أمس، حتى أصدرت السفارة السعودية في مصر بياناً فنّد تفاصيل الجريمة.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
11:13 AM

بعد الصلاة عليه فجراً .. جثمان "راجح الحارثي" يوارى في الثرى بمكة

قتله شخصان بمصر بطعنات عدة وسرقا هواتفه وأمواله

A A A
بدر العتيبي - الرياض
15
28,665

أُديت، فجر اليوم، صلاة الميت على الشاب راجح الحارثي؛ بالمسجد الحرام، ودُفن بمكة المكرّمة، بعد وصول جثمانه إلى مطار جدة الساعة الحادية عشرة، مساء أمس، بعد مقتله في مصر قبل يومين بمنطقة النزهة، وسُرق منه مبلغ مالي وأجهزة جوّال.

وكان الحارثي؛ قد غادر إلى مصر بغرض زراعة أسنان قبل أن يغتاله شخصان ويسدّدان له طعناتٍ عدة أسقطته قتيلاً، وهي الواقعة التي تابعتها "سبق"، أمس، حتى أصدرت السفارة السعودية في مصر بياناً فنّد تفاصيل الجريمة.

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