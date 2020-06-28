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لا وفيات بكورونا.. تسجيل 92 إصابة جديدة و67 حالة شفاء في جازان

الحالات النشطة بلغت 587

سجلت منطقة جازان 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 92 إصابة بكورونا في جازان اليوم، كما سجلت 67 حالة شفاء جديدة، فيما لم يرصد تقرير كورونا حالات وفيات جديدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لا وفيات بكورونا.. تسجيل 92 إصابة جديدة و67 حالة شفاء في جازان
سبق

سجلت منطقة جازان 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 92 إصابة بكورونا في جازان اليوم، كما سجلت 67 حالة شفاء جديدة، فيما لم يرصد تقرير كورونا حالات وفيات جديدة.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
04:34 PM

لا وفيات بكورونا.. تسجيل 92 إصابة جديدة و67 حالة شفاء في جازان

الحالات النشطة بلغت 587

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محمد المواسي - جازان
0
1,292

سجلت منطقة جازان 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 92 إصابة بكورونا في جازان اليوم، كما سجلت 67 حالة شفاء جديدة، فيما لم يرصد تقرير كورونا حالات وفيات جديدة.

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