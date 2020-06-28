لا وفيات بكورونا.. تسجيل 92 إصابة جديدة و67 حالة شفاء في جازان

سجلت منطقة جازان 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 92 إصابة بكورونا في جازان اليوم، كما سجلت 67 حالة شفاء جديدة، فيما لم يرصد تقرير كورونا حالات وفيات جديدة.
سجلت منطقة جازان 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 92 إصابة بكورونا في جازان اليوم، كما سجلت 67 حالة شفاء جديدة، فيما لم يرصد تقرير كورونا حالات وفيات جديدة.فيروس كورونا الجديد
سجلت منطقة جازان 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 92 إصابة بكورونا في جازان اليوم، كما سجلت 67 حالة شفاء جديدة، فيما لم يرصد تقرير كورونا حالات وفيات جديدة.
سجلت منطقة جازان 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 92 إصابة بكورونا في جازان اليوم، كما سجلت 67 حالة شفاء جديدة، فيما لم يرصد تقرير كورونا حالات وفيات جديدة.