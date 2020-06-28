وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 92 إصابة بكورونا في جازان اليوم، كما سجلت 67 حالة شفاء جديدة، فيما لم يرصد تقرير كورونا حالات وفيات جديدة.

سجلت منطقة جازان 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

لا وفيات بكورونا.. تسجيل 92 إصابة جديدة و67 حالة شفاء في جازان محمد المواسي سبق 2020-06-28 سجلت منطقة جازان 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 92 إصابة بكورونا في جازان اليوم، كما سجلت 67 حالة شفاء جديدة، فيما لم يرصد تقرير كورونا حالات وفيات جديدة.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 04:34 PM

لا وفيات بكورونا.. تسجيل 92 إصابة جديدة و67 حالة شفاء في جازان الحالات النشطة بلغت 587





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سجلت منطقة جازان 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 92 إصابة بكورونا في جازان اليوم، كما سجلت 67 حالة شفاء جديدة، فيما لم يرصد تقرير كورونا حالات وفيات جديدة.