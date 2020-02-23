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"ذا ناشيونال": السعودية والإمارات ضمن السباق العالمي في مجال التكنولوجيا

قالت: عام 2030 البشر سيخسرون 20 مليون وظيفة بسبب الربوتات

أفاد تقرير صحيفة "ذا ناشيونال" بأن العالم يستعد للتغيير الرقمي، لافتًا إلى أن الدول التي تدير السباق حتى في أعلى المستويات للروبوتات هي ألمانيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية، وفي منطقة الشرق الأوسط تأتي السعودية والإمارات .

وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد تطورات سريعة في الابتكار وتبني "تقنيات ذكية" تحت رعاية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كما ستعقد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي نهاية الشهر المقبل في الرياض .

وتابع، تعتبر القمة جزءًا من خطة المملكة العربية السعودية لتصبح رائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي .

وأضاف التقرير، تدخل الربوتات بقوة كبيرة في قطاعات هامة مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والضيافة والنقل والبناء والزراعة.

وتوقع أن يفقد البشر بحلول عام 2030 ، ما يصل إلى 20 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم بسبب الروبوت الآلي ، وتمثل البلدان المدرجة في هذا التقدير أكثر من 90% من منشآت الروبوت الصناعية، وهي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والصين وتايوان وتايلاند والمكسيك والهند وكندا وسنغافورة والبرازيل وماليزيا.

ويتوقع المختصون وفق التقرير أن استبدال البشر بالربوتات في عدد من الوظائف له بعض التأثيرات السلبية الاجتماعية على مواطني الدول ذات الدخل المنخفض، وهو ما يحاول رجال السياسة وقادة الأعمال وشركات التكنولوجيا التقليل من المخاوف بعقد اجتماعات وإنشاء إطار أخلاقي واستحداث وظائف وتقديم الدعم لزيادة الثقة والتأكيد على عدم قدرة الربوتات بأداء جميع وظائف البشر .

السعودية والإمارات السباق العالمي مجال التكنولوجيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ذا ناشيونال": السعودية والإمارات ضمن السباق العالمي في مجال التكنولوجيا
سبق

أفاد تقرير صحيفة "ذا ناشيونال" بأن العالم يستعد للتغيير الرقمي، لافتًا إلى أن الدول التي تدير السباق حتى في أعلى المستويات للروبوتات هي ألمانيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية، وفي منطقة الشرق الأوسط تأتي السعودية والإمارات .

وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد تطورات سريعة في الابتكار وتبني "تقنيات ذكية" تحت رعاية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كما ستعقد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي نهاية الشهر المقبل في الرياض .

وتابع، تعتبر القمة جزءًا من خطة المملكة العربية السعودية لتصبح رائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي .

وأضاف التقرير، تدخل الربوتات بقوة كبيرة في قطاعات هامة مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والضيافة والنقل والبناء والزراعة.

وتوقع أن يفقد البشر بحلول عام 2030 ، ما يصل إلى 20 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم بسبب الروبوت الآلي ، وتمثل البلدان المدرجة في هذا التقدير أكثر من 90% من منشآت الروبوت الصناعية، وهي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والصين وتايوان وتايلاند والمكسيك والهند وكندا وسنغافورة والبرازيل وماليزيا.

ويتوقع المختصون وفق التقرير أن استبدال البشر بالربوتات في عدد من الوظائف له بعض التأثيرات السلبية الاجتماعية على مواطني الدول ذات الدخل المنخفض، وهو ما يحاول رجال السياسة وقادة الأعمال وشركات التكنولوجيا التقليل من المخاوف بعقد اجتماعات وإنشاء إطار أخلاقي واستحداث وظائف وتقديم الدعم لزيادة الثقة والتأكيد على عدم قدرة الربوتات بأداء جميع وظائف البشر .

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
02:26 PM

"ذا ناشيونال": السعودية والإمارات ضمن السباق العالمي في مجال التكنولوجيا

قالت: عام 2030 البشر سيخسرون 20 مليون وظيفة بسبب الربوتات

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خالد علي - الرياض
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أفاد تقرير صحيفة "ذا ناشيونال" بأن العالم يستعد للتغيير الرقمي، لافتًا إلى أن الدول التي تدير السباق حتى في أعلى المستويات للروبوتات هي ألمانيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية، وفي منطقة الشرق الأوسط تأتي السعودية والإمارات .

وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد تطورات سريعة في الابتكار وتبني "تقنيات ذكية" تحت رعاية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كما ستعقد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي نهاية الشهر المقبل في الرياض .

وتابع، تعتبر القمة جزءًا من خطة المملكة العربية السعودية لتصبح رائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي .

وأضاف التقرير، تدخل الربوتات بقوة كبيرة في قطاعات هامة مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والضيافة والنقل والبناء والزراعة.

وتوقع أن يفقد البشر بحلول عام 2030 ، ما يصل إلى 20 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم بسبب الروبوت الآلي ، وتمثل البلدان المدرجة في هذا التقدير أكثر من 90% من منشآت الروبوت الصناعية، وهي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والصين وتايوان وتايلاند والمكسيك والهند وكندا وسنغافورة والبرازيل وماليزيا.

ويتوقع المختصون وفق التقرير أن استبدال البشر بالربوتات في عدد من الوظائف له بعض التأثيرات السلبية الاجتماعية على مواطني الدول ذات الدخل المنخفض، وهو ما يحاول رجال السياسة وقادة الأعمال وشركات التكنولوجيا التقليل من المخاوف بعقد اجتماعات وإنشاء إطار أخلاقي واستحداث وظائف وتقديم الدعم لزيادة الثقة والتأكيد على عدم قدرة الربوتات بأداء جميع وظائف البشر .

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