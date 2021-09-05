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"المياه الوطنية": الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم لتحسين ورفع مستوى الخدمة

تعقيبًا على ما نشر في "سبق"

قالت شركة المياه الوطنية تعقيبًا على الخبر الصحفي المنشور في "سبق" اليوم الأحد بعنوان "تسرب مياه بـ"حفائر مكة".. والأهالي أبلغنا منذ 10 أيام ولم نجد تجاوبًا"، أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم، وذلك سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأفادت بأنه تم تلقي البلاغ وفق التاريخ المذكور في الخبر ٢٤ أغسطس وتم مباشرة الموقع من قِبل فريق الصيانة وإصلاح التسرب تبعًا للبلاغ الوارد، مع مراعاة توقيت النوبات التشغيلية في المنطقة والتي تضمن دِقة تنفيذ أعمال الصيانة دون التأثير على حالة الضخ، وكذلك وفقًا لحالة البنية التحتية بالمنطقة.

وأوضحت أن المنطقة المشار إليها تقع ضمن المناطق المستهدفة في مشروع تحديث واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي .

وبيّنت الشركة أن فرق الصيانة تقوم بأعمال المسح الميداني بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أي تسربات بالمنطقة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

ودعت الشركة جميع العملاء والمواطنين بالإبلاغ عن وجود أي أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (920001744) ، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store وGoogle play).

وقالت الشركة في تعقيبها إنها ترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة.


*شركة المياه الوطنية *

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه الوطنية": الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم لتحسين ورفع مستوى الخدمة
سبق

قالت شركة المياه الوطنية تعقيبًا على الخبر الصحفي المنشور في "سبق" اليوم الأحد بعنوان "تسرب مياه بـ"حفائر مكة".. والأهالي أبلغنا منذ 10 أيام ولم نجد تجاوبًا"، أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم، وذلك سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأفادت بأنه تم تلقي البلاغ وفق التاريخ المذكور في الخبر ٢٤ أغسطس وتم مباشرة الموقع من قِبل فريق الصيانة وإصلاح التسرب تبعًا للبلاغ الوارد، مع مراعاة توقيت النوبات التشغيلية في المنطقة والتي تضمن دِقة تنفيذ أعمال الصيانة دون التأثير على حالة الضخ، وكذلك وفقًا لحالة البنية التحتية بالمنطقة.

وأوضحت أن المنطقة المشار إليها تقع ضمن المناطق المستهدفة في مشروع تحديث واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي .

وبيّنت الشركة أن فرق الصيانة تقوم بأعمال المسح الميداني بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أي تسربات بالمنطقة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

ودعت الشركة جميع العملاء والمواطنين بالإبلاغ عن وجود أي أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (920001744) ، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store وGoogle play).

وقالت الشركة في تعقيبها إنها ترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة.


*شركة المياه الوطنية *

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
10:57 PM

"المياه الوطنية": الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم لتحسين ورفع مستوى الخدمة

تعقيبًا على ما نشر في "سبق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شركة المياه الوطنية تعقيبًا على الخبر الصحفي المنشور في "سبق" اليوم الأحد بعنوان "تسرب مياه بـ"حفائر مكة".. والأهالي أبلغنا منذ 10 أيام ولم نجد تجاوبًا"، أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم، وذلك سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأفادت بأنه تم تلقي البلاغ وفق التاريخ المذكور في الخبر ٢٤ أغسطس وتم مباشرة الموقع من قِبل فريق الصيانة وإصلاح التسرب تبعًا للبلاغ الوارد، مع مراعاة توقيت النوبات التشغيلية في المنطقة والتي تضمن دِقة تنفيذ أعمال الصيانة دون التأثير على حالة الضخ، وكذلك وفقًا لحالة البنية التحتية بالمنطقة.

وأوضحت أن المنطقة المشار إليها تقع ضمن المناطق المستهدفة في مشروع تحديث واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي .

وبيّنت الشركة أن فرق الصيانة تقوم بأعمال المسح الميداني بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أي تسربات بالمنطقة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

ودعت الشركة جميع العملاء والمواطنين بالإبلاغ عن وجود أي أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (920001744) ، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store وGoogle play).

وقالت الشركة في تعقيبها إنها ترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة.


*شركة المياه الوطنية *

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