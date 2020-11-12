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دوريات الأمن وبلدية الشرائع تضبط مصنعًا للخمور بشرق مكة

مصادرة وإتلاف أكثر من 4 آلاف لتر و20 كيس سكر

ضبطت الجهات الأمنية والخدماتية بالعاصمة المقدسة، ممثلة في دوريات الأمن، ومشاركة أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع، مصنعًا لإعداد وترويج العرق المسكر في أحد الأحياء بشرق مكة.

وعلمت "سبق" أن تحريات وبحث دوريات الأمن اشتبهت بأحد المنازل براشدية مكة، فتمت مراقبة الموقع ورصده ومباشرته والتحفظ على المضبوطات.

وتولّت بلدية الشرائع الفرعية إتلاف ومصادرة المضبوطات التي تمثّلت في إتلاف أكثر من أربعة آلاف لتر من المسكرات، وأكثر من 20 كيس سكر، ومصادرة الأدوات المستخدمة في التصنيع.

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دوريات الأمن وبلدية الشرائع تضبط مصنعًا للخمور بشرق مكة
سبق

ضبطت الجهات الأمنية والخدماتية بالعاصمة المقدسة، ممثلة في دوريات الأمن، ومشاركة أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع، مصنعًا لإعداد وترويج العرق المسكر في أحد الأحياء بشرق مكة.

وعلمت "سبق" أن تحريات وبحث دوريات الأمن اشتبهت بأحد المنازل براشدية مكة، فتمت مراقبة الموقع ورصده ومباشرته والتحفظ على المضبوطات.

وتولّت بلدية الشرائع الفرعية إتلاف ومصادرة المضبوطات التي تمثّلت في إتلاف أكثر من أربعة آلاف لتر من المسكرات، وأكثر من 20 كيس سكر، ومصادرة الأدوات المستخدمة في التصنيع.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
06:46 PM

دوريات الأمن وبلدية الشرائع تضبط مصنعًا للخمور بشرق مكة

مصادرة وإتلاف أكثر من 4 آلاف لتر و20 كيس سكر

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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619

ضبطت الجهات الأمنية والخدماتية بالعاصمة المقدسة، ممثلة في دوريات الأمن، ومشاركة أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع، مصنعًا لإعداد وترويج العرق المسكر في أحد الأحياء بشرق مكة.

وعلمت "سبق" أن تحريات وبحث دوريات الأمن اشتبهت بأحد المنازل براشدية مكة، فتمت مراقبة الموقع ورصده ومباشرته والتحفظ على المضبوطات.

وتولّت بلدية الشرائع الفرعية إتلاف ومصادرة المضبوطات التي تمثّلت في إتلاف أكثر من أربعة آلاف لتر من المسكرات، وأكثر من 20 كيس سكر، ومصادرة الأدوات المستخدمة في التصنيع.

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