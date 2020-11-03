مصر تسجّل 189 إصابة جديدة بـ"كورونا" و13 حالة وفاة

مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 107925 والوفيات 6291 شخصًا

سجّلت مصر 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و13 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له أمس الاثنين تعافي 97 مصابًا بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 99652 حالة.



وأشار مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 107925 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6291 حالة وفاة.