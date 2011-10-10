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حساب المواطن: 2.6 مليار مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين

بنسبة 83%.. المتحدث الرسمي: 55.6 مليار ريال إجمالي الدفعات

أودع برنامج حساب المواطن، اليوم، 2.6 مليار ريال، دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83%؛ ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال؛ منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين، ارتفعت بما يقارب +0.8% عن الدفعة السابقة؛ ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد؛ مشيرًا إلى أن 44% من إجمالي أرباب الأسر حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1048 ريال للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد؛ مشكّلين ما نسبته 60%؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد؛ فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أكتوبر، أكثر من 1.5 مليون مستفيد؛ مُشكّلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار "القحطاني" إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%؛ بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 794 ألف مستفيدة، وشكّل المستقلون في دفعة شهر أكتوبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 737 ألف مستفيد؛ موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل؛ فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حساب المواطن: 2.6 مليار مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين
سبق

أودع برنامج حساب المواطن، اليوم، 2.6 مليار ريال، دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83%؛ ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال؛ منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين، ارتفعت بما يقارب +0.8% عن الدفعة السابقة؛ ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد؛ مشيرًا إلى أن 44% من إجمالي أرباب الأسر حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1048 ريال للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد؛ مشكّلين ما نسبته 60%؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد؛ فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أكتوبر، أكثر من 1.5 مليون مستفيد؛ مُشكّلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار "القحطاني" إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%؛ بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 794 ألف مستفيدة، وشكّل المستقلون في دفعة شهر أكتوبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 737 ألف مستفيد؛ موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل؛ فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
01:57 PM

حساب المواطن: 2.6 مليار مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين

بنسبة 83%.. المتحدث الرسمي: 55.6 مليار ريال إجمالي الدفعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودع برنامج حساب المواطن، اليوم، 2.6 مليار ريال، دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83%؛ ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال؛ منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين، ارتفعت بما يقارب +0.8% عن الدفعة السابقة؛ ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد؛ مشيرًا إلى أن 44% من إجمالي أرباب الأسر حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1048 ريال للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد؛ مشكّلين ما نسبته 60%؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد؛ فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أكتوبر، أكثر من 1.5 مليون مستفيد؛ مُشكّلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار "القحطاني" إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%؛ بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 794 ألف مستفيدة، وشكّل المستقلون في دفعة شهر أكتوبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 737 ألف مستفيد؛ موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل؛ فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,892
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,651
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,752
6.7 مليار دولار

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36,433

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