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رئيس المجلس الانتقالي يُبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكافة المطالب

مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية: نرحّب بهذه الخطوات ونراقب الانسحاب الكامل

قال مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن: إن رئيس المجلس الانتقالي يُبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكل المطالب.

وأكد المصدر المسؤول أن قوات "الانتقالي" بدأت في الانسحاب من بعض المواقع المسيطرة عليها.

ورحّب مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن بخطوات المجلس الانتقالي، ونراقب الانسحاب الكامل من المواقع المسيطرة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس المجلس الانتقالي يُبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكافة المطالب
سبق

قال مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن: إن رئيس المجلس الانتقالي يُبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكل المطالب.

وأكد المصدر المسؤول أن قوات "الانتقالي" بدأت في الانسحاب من بعض المواقع المسيطرة عليها.

ورحّب مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن بخطوات المجلس الانتقالي، ونراقب الانسحاب الكامل من المواقع المسيطرة.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
08:48 AM

رئيس المجلس الانتقالي يُبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكافة المطالب

مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية: نرحّب بهذه الخطوات ونراقب الانسحاب الكامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,646

قال مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن: إن رئيس المجلس الانتقالي يُبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكل المطالب.

وأكد المصدر المسؤول أن قوات "الانتقالي" بدأت في الانسحاب من بعض المواقع المسيطرة عليها.

ورحّب مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن بخطوات المجلس الانتقالي، ونراقب الانسحاب الكامل من المواقع المسيطرة.

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