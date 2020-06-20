النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت استمرار تعليق العمرة والزيارة وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية

"الداخلية" تعلن صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدءاً من السادسة من صباح الغد

"الرياضة" تعلن استئناف النشاط للصالات والمراكز الرياضية

ابتداءً من يوم غد وفق الدليل الإرشادي لبروتوكول العودة

أعلنت وزارة الرياضة استئناف النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية.

وقالت الوزارة: ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 21 يونيو 2020 سيعود النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية.

ونشرت وزارة الرياضة الدليل الإرشادي لبروتوكول العودة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الرياضة" تعلن استئناف النشاط للصالات والمراكز الرياضية
سبق

أعلنت وزارة الرياضة استئناف النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية.

وقالت الوزارة: ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 21 يونيو 2020 سيعود النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية.

ونشرت وزارة الرياضة الدليل الإرشادي لبروتوكول العودة.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
04:59 PM

"الرياضة" تعلن استئناف النشاط للصالات والمراكز الرياضية

ابتداءً من يوم غد وفق الدليل الإرشادي لبروتوكول العودة

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
21,178

أعلنت وزارة الرياضة استئناف النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية.

وقالت الوزارة: ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 21 يونيو 2020 سيعود النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية.

ونشرت وزارة الرياضة الدليل الإرشادي لبروتوكول العودة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,262
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,064
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,958
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,386

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة