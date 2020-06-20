"الرياضة" تعلن استئناف النشاط للصالات والمراكز الرياضية

أعلنت وزارة الرياضة استئناف النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية.
وقالت الوزارة: ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 21 يونيو 2020 سيعود النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية.
ونشرت وزارة الرياضة الدليل الإرشادي لبروتوكول العودة.
أعلنت وزارة الرياضة استئناف النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية.
وقالت الوزارة: ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 21 يونيو 2020 سيعود النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية.
ونشرت وزارة الرياضة الدليل الإرشادي لبروتوكول العودة.
أعلنت وزارة الرياضة استئناف النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية.
وقالت الوزارة: ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 21 يونيو 2020 سيعود النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية.
ونشرت وزارة الرياضة الدليل الإرشادي لبروتوكول العودة.
أعلنت وزارة الرياضة استئناف النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية.
وقالت الوزارة: ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 21 يونيو 2020 سيعود النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية.
ونشرت وزارة الرياضة الدليل الإرشادي لبروتوكول العودة.