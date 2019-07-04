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اليمن يطالب بالضغط على الحوثي للكشف عن خرائط الألغام

في كلمة "البذيجي" أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم

طالب المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مطهر البذيجي، اليوم، مجلس حقوق الإنسان بالضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية للكشف عن خرائط وحقول الألغام التي زرعتها، والتوقف عن زرع المزيد منها في المناطق السكنية.

وشدد على ضرورة الكشف عن مكان ومصير كافة المعتقلين والمختفين قسريًا، وإرسال إخطارات لأسرهم ومحاميهم تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بهم، والتوقف عن عمليات الخطف والإخفاء القسري.

وقال "البذيجي" في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان: منذ انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية في سبتمبر 2014 على الشرعية وسيطرتها على العاصمة صنعاء، قامت بارتكاب العديد من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية للشعب اليمني على مدار خمس سنوات، في انتهاك صارخ لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

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اليمن يطالب بالضغط على الحوثي للكشف عن خرائط الألغام
سبق

طالب المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مطهر البذيجي، اليوم، مجلس حقوق الإنسان بالضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية للكشف عن خرائط وحقول الألغام التي زرعتها، والتوقف عن زرع المزيد منها في المناطق السكنية.

وشدد على ضرورة الكشف عن مكان ومصير كافة المعتقلين والمختفين قسريًا، وإرسال إخطارات لأسرهم ومحاميهم تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بهم، والتوقف عن عمليات الخطف والإخفاء القسري.

وقال "البذيجي" في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان: منذ انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية في سبتمبر 2014 على الشرعية وسيطرتها على العاصمة صنعاء، قامت بارتكاب العديد من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية للشعب اليمني على مدار خمس سنوات، في انتهاك صارخ لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
06:00 PM

اليمن يطالب بالضغط على الحوثي للكشف عن خرائط الألغام

في كلمة "البذيجي" أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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طالب المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مطهر البذيجي، اليوم، مجلس حقوق الإنسان بالضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية للكشف عن خرائط وحقول الألغام التي زرعتها، والتوقف عن زرع المزيد منها في المناطق السكنية.

وشدد على ضرورة الكشف عن مكان ومصير كافة المعتقلين والمختفين قسريًا، وإرسال إخطارات لأسرهم ومحاميهم تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بهم، والتوقف عن عمليات الخطف والإخفاء القسري.

وقال "البذيجي" في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان: منذ انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية في سبتمبر 2014 على الشرعية وسيطرتها على العاصمة صنعاء، قامت بارتكاب العديد من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية للشعب اليمني على مدار خمس سنوات، في انتهاك صارخ لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

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