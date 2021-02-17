"كراني" لأهل الشمال: اجتنبوا التيار البارد وخطورة الصقيع

كشف خبير الطقس حسن كراني عن تحرك متسارع للزائر القطبي؛ لافتًا إلى أنه سيغطي أجواء الشمال من فجر اليوم الأربعاء والخميس.
وحذّر "كراني" بضرورة اجتناب التيار البارد وخطورة الصقيع.
كشف خبير الطقس حسن كراني عن تحرك متسارع للزائر القطبي؛ لافتًا إلى أنه سيغطي أجواء الشمال من فجر اليوم الأربعاء والخميس.
وحذّر "كراني" بضرورة اجتناب التيار البارد وخطورة الصقيع.حالة الطقس الأرصاد
كشف خبير الطقس حسن كراني عن تحرك متسارع للزائر القطبي؛ لافتًا إلى أنه سيغطي أجواء الشمال من فجر اليوم الأربعاء والخميس.
وحذّر "كراني" بضرورة اجتناب التيار البارد وخطورة الصقيع.
كشف خبير الطقس حسن كراني عن تحرك متسارع للزائر القطبي؛ لافتًا إلى أنه سيغطي أجواء الشمال من فجر اليوم الأربعاء والخميس.
وحذّر "كراني" بضرورة اجتناب التيار البارد وخطورة الصقيع.