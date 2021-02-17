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"كراني" لأهل الشمال: اجتنبوا التيار البارد وخطورة الصقيع

‏نبّه لتحرك متسارع للزائر القطبي فجر الأربعاء والخميس

كشف خبير الطقس حسن كراني عن تحرك متسارع للزائر القطبي؛ لافتًا إلى أنه سيغطي أجواء الشمال من فجر اليوم الأربعاء والخميس.

وحذّر "كراني" بضرورة اجتناب التيار البارد وخطورة الصقيع.

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"كراني" لأهل الشمال: اجتنبوا التيار البارد وخطورة الصقيع
سبق

كشف خبير الطقس حسن كراني عن تحرك متسارع للزائر القطبي؛ لافتًا إلى أنه سيغطي أجواء الشمال من فجر اليوم الأربعاء والخميس.

وحذّر "كراني" بضرورة اجتناب التيار البارد وخطورة الصقيع.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
12:17 PM

"كراني" لأهل الشمال: اجتنبوا التيار البارد وخطورة الصقيع

‏نبّه لتحرك متسارع للزائر القطبي فجر الأربعاء والخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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3,784

كشف خبير الطقس حسن كراني عن تحرك متسارع للزائر القطبي؛ لافتًا إلى أنه سيغطي أجواء الشمال من فجر اليوم الأربعاء والخميس.

وحذّر "كراني" بضرورة اجتناب التيار البارد وخطورة الصقيع.

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