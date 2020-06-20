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الكويت تسجّل 536 حالة شفاء من كورونا

عدد الحالات التي تعافت وصل إلى 30726

سجّلت الكويت اليوم 536 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30726 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجّل 536 حالة شفاء من كورونا
سبق

سجّلت الكويت اليوم 536 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30726 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
11:50 AM

الكويت تسجّل 536 حالة شفاء من كورونا

عدد الحالات التي تعافت وصل إلى 30726

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت الكويت اليوم 536 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30726 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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