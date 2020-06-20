الكويت تسجّل 536 حالة شفاء من كورونا
عدد الحالات التي تعافت وصل إلى 30726
سجّلت الكويت اليوم 536 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30726 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
فيروس كورونا الجديد
الكويت تسجّل 536 حالة شفاء من كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-20
سجّلت الكويت اليوم 536 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30726 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
11:50 AM
الكويت تسجّل 536 حالة شفاء من كورونا
عدد الحالات التي تعافت وصل إلى 30726
سجّلت الكويت اليوم 536 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30726 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.