وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

سجّلت الكويت اليوم 536 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30726 حالة.

الكويت تسجّل 536 حالة شفاء من كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-20 سجّلت الكويت اليوم 536 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30726 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 11:50 AM

الكويت تسجّل 536 حالة شفاء من كورونا عدد الحالات التي تعافت وصل إلى 30726





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سجّلت الكويت اليوم 536 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30726 حالة.



وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.