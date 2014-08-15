نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرّقة من محافظة الطائف حاليًّا. ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

٩١١ ينبّه: أمطار غزيرة على الطائف.. ابتعدوا عن مجاري السيول عبدالله البرقاوي سبق 2019-08-15 نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرّقة من محافظة الطائف حاليًّا.



ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440 04:34 PM

٩١١ ينبّه: أمطار غزيرة على الطائف.. ابتعدوا عن مجاري السيول





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نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرّقة من محافظة الطائف حاليًّا.



ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.