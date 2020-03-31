النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التدريب التقني" ينظم ورشة افتراضية حول العمل عن بُعد لجميع قياداته

بمشاركة مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"

افتتح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أمس، ورشة عمل افتراضية بعنوان "العمل عن بعد وتقنياته مع حلول (مايكروسوفت 365 لقيادات المؤسسة)" بمشاركة مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" المهندس علي بن ناصر العسيري، التي نظمتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالمؤسسة، وقدمتها شركة "مايكروسوفت.

جاء ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة مع قطاع الأعمال، وبهدف تمكين قيادات المؤسسة من الاستفادة القصوى من خصائص ومزايا التقنيات المتاحة.

وأكد "الفهيد" حرص المؤسسة على الاستفادة من الأدوات التقنية والحلول الداعمة، التي تهدف لاستمرارية الأعمال واستغلال التقنية وأدواتها في تحسين تجربة الموظف، والعميل، من خدمات العمل عن بُعد.

وأوضح أنه منذ صدور قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية عملت المؤسسة على تطبيق العمل عن بعد، ونشر أدلتها عن العمل عن بعد، وتطبيق سياساتها الواضحة في إيقاف الأعمال المكتبية وتحويلها لأعمال عن بعد، والاستفادة من القنوات والحلول التقنية المتوفرة، التي أسهمت في بلوغ عدد المستفيدين من الخدمات المؤسسية "83481" مستفيدًا، إضافة إلى بلوغ عدد سجلات الوصول للخدمات المؤسسية من خلال البوابة الموحدة "160 ألف" سجل، ووصول عدد المستفيدين من قنوات الاتصال المرئي والمسموع إلى "7802" مستفيد؛ في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمة البريد الإلكتروني خلال فترة العمل عن بُعد "11720" مستفيدًا من منسوبي المؤسسة.

وقدّم "الفهيد" شكره لشركة مايكروسوفت على دعمها لهذا العمل وتطويره؛ بما يتوافق مع حاجة المؤسسة، وتسخير الأدوات التقنية وتقديم الحلول التقنية المناسبة التي تمكن منسوبي المؤسسة من إدارة أعمالهم ومتابعتها عن بُعد بشكل أفضل ووفق أعلى مستويات الجودة.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التدريب التقني" ينظم ورشة افتراضية حول العمل عن بُعد لجميع قياداته
سبق

افتتح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أمس، ورشة عمل افتراضية بعنوان "العمل عن بعد وتقنياته مع حلول (مايكروسوفت 365 لقيادات المؤسسة)" بمشاركة مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" المهندس علي بن ناصر العسيري، التي نظمتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالمؤسسة، وقدمتها شركة "مايكروسوفت.

جاء ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة مع قطاع الأعمال، وبهدف تمكين قيادات المؤسسة من الاستفادة القصوى من خصائص ومزايا التقنيات المتاحة.

وأكد "الفهيد" حرص المؤسسة على الاستفادة من الأدوات التقنية والحلول الداعمة، التي تهدف لاستمرارية الأعمال واستغلال التقنية وأدواتها في تحسين تجربة الموظف، والعميل، من خدمات العمل عن بُعد.

وأوضح أنه منذ صدور قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية عملت المؤسسة على تطبيق العمل عن بعد، ونشر أدلتها عن العمل عن بعد، وتطبيق سياساتها الواضحة في إيقاف الأعمال المكتبية وتحويلها لأعمال عن بعد، والاستفادة من القنوات والحلول التقنية المتوفرة، التي أسهمت في بلوغ عدد المستفيدين من الخدمات المؤسسية "83481" مستفيدًا، إضافة إلى بلوغ عدد سجلات الوصول للخدمات المؤسسية من خلال البوابة الموحدة "160 ألف" سجل، ووصول عدد المستفيدين من قنوات الاتصال المرئي والمسموع إلى "7802" مستفيد؛ في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمة البريد الإلكتروني خلال فترة العمل عن بُعد "11720" مستفيدًا من منسوبي المؤسسة.

وقدّم "الفهيد" شكره لشركة مايكروسوفت على دعمها لهذا العمل وتطويره؛ بما يتوافق مع حاجة المؤسسة، وتسخير الأدوات التقنية وتقديم الحلول التقنية المناسبة التي تمكن منسوبي المؤسسة من إدارة أعمالهم ومتابعتها عن بُعد بشكل أفضل ووفق أعلى مستويات الجودة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:32 PM

"التدريب التقني" ينظم ورشة افتراضية حول العمل عن بُعد لجميع قياداته

بمشاركة مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
199

افتتح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أمس، ورشة عمل افتراضية بعنوان "العمل عن بعد وتقنياته مع حلول (مايكروسوفت 365 لقيادات المؤسسة)" بمشاركة مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" المهندس علي بن ناصر العسيري، التي نظمتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالمؤسسة، وقدمتها شركة "مايكروسوفت.

جاء ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة مع قطاع الأعمال، وبهدف تمكين قيادات المؤسسة من الاستفادة القصوى من خصائص ومزايا التقنيات المتاحة.

وأكد "الفهيد" حرص المؤسسة على الاستفادة من الأدوات التقنية والحلول الداعمة، التي تهدف لاستمرارية الأعمال واستغلال التقنية وأدواتها في تحسين تجربة الموظف، والعميل، من خدمات العمل عن بُعد.

وأوضح أنه منذ صدور قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية عملت المؤسسة على تطبيق العمل عن بعد، ونشر أدلتها عن العمل عن بعد، وتطبيق سياساتها الواضحة في إيقاف الأعمال المكتبية وتحويلها لأعمال عن بعد، والاستفادة من القنوات والحلول التقنية المتوفرة، التي أسهمت في بلوغ عدد المستفيدين من الخدمات المؤسسية "83481" مستفيدًا، إضافة إلى بلوغ عدد سجلات الوصول للخدمات المؤسسية من خلال البوابة الموحدة "160 ألف" سجل، ووصول عدد المستفيدين من قنوات الاتصال المرئي والمسموع إلى "7802" مستفيد؛ في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمة البريد الإلكتروني خلال فترة العمل عن بُعد "11720" مستفيدًا من منسوبي المؤسسة.

وقدّم "الفهيد" شكره لشركة مايكروسوفت على دعمها لهذا العمل وتطويره؛ بما يتوافق مع حاجة المؤسسة، وتسخير الأدوات التقنية وتقديم الحلول التقنية المناسبة التي تمكن منسوبي المؤسسة من إدارة أعمالهم ومتابعتها عن بُعد بشكل أفضل ووفق أعلى مستويات الجودة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,748
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,587
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,354
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,779

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة