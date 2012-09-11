النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس وزراء فيتنام يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع سفير المملكة

أعرب عن تقديره للسعودية وجهودها في المنطقة

استقبل رئيس وزراء فيتنام نجوين سوان فوك، في العاصمة هانوي اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلاده سعود بن فهد السويلم.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، حيث أعرب فوك عن تقديره للمملكة وجهودها في المنطقة وعلى تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مؤكداً أهمية تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بين البلدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس وزراء فيتنام يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع سفير المملكة
سبق

استقبل رئيس وزراء فيتنام نجوين سوان فوك، في العاصمة هانوي اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلاده سعود بن فهد السويلم.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، حيث أعرب فوك عن تقديره للمملكة وجهودها في المنطقة وعلى تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مؤكداً أهمية تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بين البلدين.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
05:23 PM
اخر تعديل
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
05:50 PM

رئيس وزراء فيتنام يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع سفير المملكة

أعرب عن تقديره للسعودية وجهودها في المنطقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
402

استقبل رئيس وزراء فيتنام نجوين سوان فوك، في العاصمة هانوي اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلاده سعود بن فهد السويلم.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، حيث أعرب فوك عن تقديره للمملكة وجهودها في المنطقة وعلى تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مؤكداً أهمية تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بين البلدين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,296
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,702
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,601
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,095

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة