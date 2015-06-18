أوضح المتحدث الرسمي لبرنامج "حساب المواطن"، أن إجمالي قيمة الدفعات في برنامج "حساب المواطن" منذ انطلاقه حتى دفعة الـ (19)، يونيو، بلغ 45 مليار ريال.
٤٥ مليار ريال .. صرفها برنامج "حساب المواطن" منذ انطلاقه "انفوجرافيك"
أوضح المتحدث الرسمي لبرنامج "حساب المواطن"، أن إجمالي قيمة الدفعات في برنامج "حساب المواطن" منذ انطلاقه حتى دفعة الـ (19)، يونيو، بلغ 45 مليار ريال.
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٤٥ مليار ريال .. صرفها برنامج "حساب المواطن" منذ انطلاقه "انفوجرافيك"عبدالله البرقاوي سبق 2019-06-18
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
12:31 PM
اخر تعديل
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
02:15 PM
٤٥ مليار ريال .. صرفها برنامج "حساب المواطن" منذ انطلاقه "انفوجرافيك"
أوضح المتحدث الرسمي لبرنامج "حساب المواطن"، أن إجمالي قيمة الدفعات في برنامج "حساب المواطن" منذ انطلاقه حتى دفعة الـ (19)، يونيو، بلغ 45 مليار ريال.
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200 مليون
26 ديسمبر
23,912
6.7 مليار دولار
11 ديسمبر
31,714
29 مليار ..
25 أكتوبر
18,518
31.1 مليار ..
23 إبريل
33,575
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