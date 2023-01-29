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"التعليم" تنهي مسيرات العلاوة وتوجه المديرين بإعداد أوامر الدفع

في تعميم مهم جداً بعد الجدل الذي أحدثته يوم الأحد

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التعليم انتهت من إعداد مسيرات صرف فارق ‫العلاوة السنوية‬ هذا اليوم، ووجهت إدارات ‫التعليم‬ بإعداد أوامر الدفع.

وعممت وزارة التعليم اليوم على مديري التعليم بسرعة إعداد أوامر الصرف والدفع في نظام فارس والدخول على منصة اعتماد وضرورة موافاتها برقم امر الدفع بشكل عاجل.

وكان وزير التعليم قد وجّه المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جداً بعد الجدل الذي أحدثته يوم الأحد.

وقال "آل الشيخ" في ذلك الوقت: انسجاماً مع التوجيهات السامية، وعملاً بما يحقق المصلحة العامة، وبغض النظر عن أي أسباب لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً؛ وجّهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جداً.

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"التعليم" تنهي مسيرات العلاوة وتوجه المديرين بإعداد أوامر الدفع
سبق

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التعليم انتهت من إعداد مسيرات صرف فارق ‫العلاوة السنوية‬ هذا اليوم، ووجهت إدارات ‫التعليم‬ بإعداد أوامر الدفع.

وعممت وزارة التعليم اليوم على مديري التعليم بسرعة إعداد أوامر الصرف والدفع في نظام فارس والدخول على منصة اعتماد وضرورة موافاتها برقم امر الدفع بشكل عاجل.

وكان وزير التعليم قد وجّه المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جداً بعد الجدل الذي أحدثته يوم الأحد.

وقال "آل الشيخ" في ذلك الوقت: انسجاماً مع التوجيهات السامية، وعملاً بما يحقق المصلحة العامة، وبغض النظر عن أي أسباب لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً؛ وجّهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جداً.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
06:30 PM
اخر تعديل
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
06:42 PM

"التعليم" تنهي مسيرات العلاوة وتوجه المديرين بإعداد أوامر الدفع

في تعميم مهم جداً بعد الجدل الذي أحدثته يوم الأحد

A A A
محمد البقمي - الرياض
1
1,127

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التعليم انتهت من إعداد مسيرات صرف فارق ‫العلاوة السنوية‬ هذا اليوم، ووجهت إدارات ‫التعليم‬ بإعداد أوامر الدفع.

وعممت وزارة التعليم اليوم على مديري التعليم بسرعة إعداد أوامر الصرف والدفع في نظام فارس والدخول على منصة اعتماد وضرورة موافاتها برقم امر الدفع بشكل عاجل.

وكان وزير التعليم قد وجّه المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جداً بعد الجدل الذي أحدثته يوم الأحد.

وقال "آل الشيخ" في ذلك الوقت: انسجاماً مع التوجيهات السامية، وعملاً بما يحقق المصلحة العامة، وبغض النظر عن أي أسباب لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً؛ وجّهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جداً.

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