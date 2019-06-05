النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترامب يلمح إلى تحرك عسكري ضد إيران.. و"الحوار متاح"

قال: أفضّل التفاوض مع طهران بشأن برنامجها الصاروخي والنووي

لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى إمكانية قيام بلاده بتحرك عسكري ضد إيران، إلا أنه استدرك قائلًا: إنه يفضل التفاوض مع طهران بشأن برنامجها الصاروخي والنووي.

وقال الرئيس الأميركي في معرض رده على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية، بشأن ما إذا إن كان سيتحرك عسكريًّا ضد إيران؛ فقال: "الاحتمال وارد دائمًا".

إلا أن ترامب عاد وأكد مجددًا على رغبته في الحوار مع إيران بشأن برنامجيها الصاروخي والنووي قائلًا: "أفضّل التحاور مع إيران".

وفي رده على سؤال بشأن ما إن كان يمكن أن يتحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ قال ترامب: "نعم بالطبع".

ووفق "سكاي نيوز": سرعت إدارة ترامب الشهر الماضي وتيرة نشر مجموعة حاملة طائرات هجومية، وأمرت بالدفع بقاذفات وصواريخ باتريوت والمزيد من القوات إلى الشرق الأوسط.

وجاء هذا التحرك الأميركي في ظل حديث مسؤولين أميركيين عن معلومات استخبارية بشأن الاستعدادات الإيرانية المحتملة لمهاجمة القوات أو المصالح الأميركية في المنطقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ترامب يلمح إلى تحرك عسكري ضد إيران.. و"الحوار متاح"
سبق

لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى إمكانية قيام بلاده بتحرك عسكري ضد إيران، إلا أنه استدرك قائلًا: إنه يفضل التفاوض مع طهران بشأن برنامجها الصاروخي والنووي.

وقال الرئيس الأميركي في معرض رده على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية، بشأن ما إذا إن كان سيتحرك عسكريًّا ضد إيران؛ فقال: "الاحتمال وارد دائمًا".

إلا أن ترامب عاد وأكد مجددًا على رغبته في الحوار مع إيران بشأن برنامجيها الصاروخي والنووي قائلًا: "أفضّل التحاور مع إيران".

وفي رده على سؤال بشأن ما إن كان يمكن أن يتحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ قال ترامب: "نعم بالطبع".

ووفق "سكاي نيوز": سرعت إدارة ترامب الشهر الماضي وتيرة نشر مجموعة حاملة طائرات هجومية، وأمرت بالدفع بقاذفات وصواريخ باتريوت والمزيد من القوات إلى الشرق الأوسط.

وجاء هذا التحرك الأميركي في ظل حديث مسؤولين أميركيين عن معلومات استخبارية بشأن الاستعدادات الإيرانية المحتملة لمهاجمة القوات أو المصالح الأميركية في المنطقة.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
10:28 AM

ترامب يلمح إلى تحرك عسكري ضد إيران.. و"الحوار متاح"

قال: أفضّل التفاوض مع طهران بشأن برنامجها الصاروخي والنووي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
19
7,125

لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى إمكانية قيام بلاده بتحرك عسكري ضد إيران، إلا أنه استدرك قائلًا: إنه يفضل التفاوض مع طهران بشأن برنامجها الصاروخي والنووي.

وقال الرئيس الأميركي في معرض رده على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية، بشأن ما إذا إن كان سيتحرك عسكريًّا ضد إيران؛ فقال: "الاحتمال وارد دائمًا".

إلا أن ترامب عاد وأكد مجددًا على رغبته في الحوار مع إيران بشأن برنامجيها الصاروخي والنووي قائلًا: "أفضّل التحاور مع إيران".

وفي رده على سؤال بشأن ما إن كان يمكن أن يتحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ قال ترامب: "نعم بالطبع".

ووفق "سكاي نيوز": سرعت إدارة ترامب الشهر الماضي وتيرة نشر مجموعة حاملة طائرات هجومية، وأمرت بالدفع بقاذفات وصواريخ باتريوت والمزيد من القوات إلى الشرق الأوسط.

وجاء هذا التحرك الأميركي في ظل حديث مسؤولين أميركيين عن معلومات استخبارية بشأن الاستعدادات الإيرانية المحتملة لمهاجمة القوات أو المصالح الأميركية في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,323
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,156
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,292
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,925

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة