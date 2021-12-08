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بينها البايرن وبرشلونة.. 8 مباريات بختام "مجموعات أبطال أوروبا" اليوم

نزهة لليوفي وتشيلسي واليونايتد.. ومواجهة حامية بين بنفيكا ودينامو كييف

تنتهي اليوم الأربعاء، منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإجراء ثماني مباريات لحساب الجولة السادسة والأخيرة.

أقوى مواجهات اليوم يشهدها ستاد إليانز أرينا بألمانيا بين بايرن ميونخ وضيفه برشلونة؛ حيث يواجه العملاق الكتالوني خطر الخروج المبكر، ويحتاج للفوز لمرافقة الفريق البافاري للدور ثُمن النهائي دون انتظار ما ستؤول إليه نتيجة المباراة الثانية عن المجموعة الخامسة التي ستجمع بين بنفيكا ودينامو كييف.

وفيما يلي برنامج مباريات اليوم في دوري الأبطال:

المجموعة الثامنة

زينيت # تشيلسي- الساعة 20:45

يوفنتوس # مالمو- الساعة 20:45

المجموعة الخامسة

بايرن ميونخ # برشلونة- الساعة 23:00

بنفيكا # دينامو كييف- الساعة 23:00

المجموعة السادسة

أتالانتا # فياريال- الساعة 23:00

مانشستر يونايتد # يونغ بويز- الساعة 23:00

المجموعة السابعة

فولفسبورغ # ليل- الساعة 23:00

سالزبورغ # إشبيلية- الساعة 23:00

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بينها البايرن وبرشلونة.. 8 مباريات بختام "مجموعات أبطال أوروبا" اليوم
سبق

تنتهي اليوم الأربعاء، منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإجراء ثماني مباريات لحساب الجولة السادسة والأخيرة.

أقوى مواجهات اليوم يشهدها ستاد إليانز أرينا بألمانيا بين بايرن ميونخ وضيفه برشلونة؛ حيث يواجه العملاق الكتالوني خطر الخروج المبكر، ويحتاج للفوز لمرافقة الفريق البافاري للدور ثُمن النهائي دون انتظار ما ستؤول إليه نتيجة المباراة الثانية عن المجموعة الخامسة التي ستجمع بين بنفيكا ودينامو كييف.

وفيما يلي برنامج مباريات اليوم في دوري الأبطال:

المجموعة الثامنة

زينيت # تشيلسي- الساعة 20:45

يوفنتوس # مالمو- الساعة 20:45

المجموعة الخامسة

بايرن ميونخ # برشلونة- الساعة 23:00

بنفيكا # دينامو كييف- الساعة 23:00

المجموعة السادسة

أتالانتا # فياريال- الساعة 23:00

مانشستر يونايتد # يونغ بويز- الساعة 23:00

المجموعة السابعة

فولفسبورغ # ليل- الساعة 23:00

سالزبورغ # إشبيلية- الساعة 23:00

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
02:01 PM

بينها البايرن وبرشلونة.. 8 مباريات بختام "مجموعات أبطال أوروبا" اليوم

نزهة لليوفي وتشيلسي واليونايتد.. ومواجهة حامية بين بنفيكا ودينامو كييف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنتهي اليوم الأربعاء، منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإجراء ثماني مباريات لحساب الجولة السادسة والأخيرة.

أقوى مواجهات اليوم يشهدها ستاد إليانز أرينا بألمانيا بين بايرن ميونخ وضيفه برشلونة؛ حيث يواجه العملاق الكتالوني خطر الخروج المبكر، ويحتاج للفوز لمرافقة الفريق البافاري للدور ثُمن النهائي دون انتظار ما ستؤول إليه نتيجة المباراة الثانية عن المجموعة الخامسة التي ستجمع بين بنفيكا ودينامو كييف.

وفيما يلي برنامج مباريات اليوم في دوري الأبطال:

المجموعة الثامنة

زينيت # تشيلسي- الساعة 20:45

يوفنتوس # مالمو- الساعة 20:45

المجموعة الخامسة

بايرن ميونخ # برشلونة- الساعة 23:00

بنفيكا # دينامو كييف- الساعة 23:00

المجموعة السادسة

أتالانتا # فياريال- الساعة 23:00

مانشستر يونايتد # يونغ بويز- الساعة 23:00

المجموعة السابعة

فولفسبورغ # ليل- الساعة 23:00

سالزبورغ # إشبيلية- الساعة 23:00

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,341
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,612
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,358
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,367

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