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قائدها يهودي يعيش في طهران.. "إسرائيل" تضبط شبكة تجسس إيرانية تعمل منذ سنوات

استخدم مواقع التواصل في التجنيد والتعامل مع العناصر

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، عن ضبط عناصر شبكة تجسس تعمل لصالح إيران.

وذكر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، أن عناصر تابعة للاستخبارات الإيرانية، نجحت خلال سنوات في تجنيد إسرائيليات، لتنفيذ عدد من المهام مقابل مبالغ مالية.

وبين "الشاباك" أن عنصر الاستخبارات الإيرانية وهو يهودي يعيش في إيران، كان يستخدم إحدى الصفحات على "فيسبوك" حملت اسم "رامبود نامدار"، في تجنيد الإسرائيليات من ذوي الأصول الإيرانية، وتكليفهم بمهام من بينها تصوير السفارة الأميركية في القدس ومقرات حكومية، ورصد التدابير الأمنية الخاصة ببعض المقار الحكومية.

وأضاف أنه اعتقل خمس متورطات بالعمل ضمن الشبكة، وأسفر استجوابهن عن جمع الكثير من الأدلة حول هذه العلاقات، وفقاً لـ"الحرة".

وأوضح الجهاز أن التواصل كان يجري بين مدير الصفحة والإسرائيليات عبر تطبيق "واتس آب"، وأنهن رغم شكهن في أنه مسؤول استخباراتي إيراني، فقد استمررن في الاتصال به، ووافقن على أداء المهام التي طلبها منهن، وتلقوا منه أموالاً مقابلها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قائدها يهودي يعيش في طهران.. "إسرائيل" تضبط شبكة تجسس إيرانية تعمل منذ سنوات
سبق

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، عن ضبط عناصر شبكة تجسس تعمل لصالح إيران.

وذكر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، أن عناصر تابعة للاستخبارات الإيرانية، نجحت خلال سنوات في تجنيد إسرائيليات، لتنفيذ عدد من المهام مقابل مبالغ مالية.

وبين "الشاباك" أن عنصر الاستخبارات الإيرانية وهو يهودي يعيش في إيران، كان يستخدم إحدى الصفحات على "فيسبوك" حملت اسم "رامبود نامدار"، في تجنيد الإسرائيليات من ذوي الأصول الإيرانية، وتكليفهم بمهام من بينها تصوير السفارة الأميركية في القدس ومقرات حكومية، ورصد التدابير الأمنية الخاصة ببعض المقار الحكومية.

وأضاف أنه اعتقل خمس متورطات بالعمل ضمن الشبكة، وأسفر استجوابهن عن جمع الكثير من الأدلة حول هذه العلاقات، وفقاً لـ"الحرة".

وأوضح الجهاز أن التواصل كان يجري بين مدير الصفحة والإسرائيليات عبر تطبيق "واتس آب"، وأنهن رغم شكهن في أنه مسؤول استخباراتي إيراني، فقد استمررن في الاتصال به، ووافقن على أداء المهام التي طلبها منهن، وتلقوا منه أموالاً مقابلها.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
07:23 PM

قائدها يهودي يعيش في طهران.. "إسرائيل" تضبط شبكة تجسس إيرانية تعمل منذ سنوات

استخدم مواقع التواصل في التجنيد والتعامل مع العناصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,053

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، عن ضبط عناصر شبكة تجسس تعمل لصالح إيران.

وذكر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، أن عناصر تابعة للاستخبارات الإيرانية، نجحت خلال سنوات في تجنيد إسرائيليات، لتنفيذ عدد من المهام مقابل مبالغ مالية.

وبين "الشاباك" أن عنصر الاستخبارات الإيرانية وهو يهودي يعيش في إيران، كان يستخدم إحدى الصفحات على "فيسبوك" حملت اسم "رامبود نامدار"، في تجنيد الإسرائيليات من ذوي الأصول الإيرانية، وتكليفهم بمهام من بينها تصوير السفارة الأميركية في القدس ومقرات حكومية، ورصد التدابير الأمنية الخاصة ببعض المقار الحكومية.

وأضاف أنه اعتقل خمس متورطات بالعمل ضمن الشبكة، وأسفر استجوابهن عن جمع الكثير من الأدلة حول هذه العلاقات، وفقاً لـ"الحرة".

وأوضح الجهاز أن التواصل كان يجري بين مدير الصفحة والإسرائيليات عبر تطبيق "واتس آب"، وأنهن رغم شكهن في أنه مسؤول استخباراتي إيراني، فقد استمررن في الاتصال به، ووافقن على أداء المهام التي طلبها منهن، وتلقوا منه أموالاً مقابلها.

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