النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 796 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة لتشاد

ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية تشاد، سلمها للجانب التشادي - نيابة عن المركز – نائب رئيس البعثة عبدالعزيز بن عبدالله البداح، بحضور ممثل وزارة الصحة والتضامن الوطني وممثل وزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة.
وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة لتشاد
سبق

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية تشاد، سلمها للجانب التشادي - نيابة عن المركز – نائب رئيس البعثة عبدالعزيز بن عبدالله البداح، بحضور ممثل وزارة الصحة والتضامن الوطني وممثل وزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة.
وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
04:25 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة لتشاد

ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
58

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية تشاد، سلمها للجانب التشادي - نيابة عن المركز – نائب رئيس البعثة عبدالعزيز بن عبدالله البداح، بحضور ممثل وزارة الصحة والتضامن الوطني وممثل وزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة.
وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,556
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,299
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,590
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,245

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا یتناثر العش الآمن

حتى لا یتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة