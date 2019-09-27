ماذا يعني تورُّط إيران في هجمات "أرامكو"؟ خيار الحرب غير بعيد

يُعَد عدواناً على سيادة الدول بحسب ميثاق الأمم المتحدة

تتسم الهجمات الإرهابية التي استهدفت منشآت المملكة النفطية بطبيعة دولية، وعلى الرغم من تبني ميليشيا الحوثي مسؤولية الهجمات، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى إيران؛ نظراً لطبيعة الهجمات المعقدة، وحجمها الذي يفوق قدرات الحوثيين.

كما جاء البيان المشترك البريطاني - الفرنسي - الألماني؛ ليحمّل إيران مسؤولية العمل الإرهابي، وسبق ذلك التأكيد الأمريكي بمسؤولية طهران في تنفيذ الهجمات، وانطلاقها من إحدى قواعدها بالقرب من العراق.

وتعد هذه الهجمات -في حال تأكيد وقوف طهران خلفها رسمياً-، نوعاً من أنواع أعمال العدوان على سيادة الدول، وإخلالاً بمبادئ السلم الدولي.. فكيف ينظر ميثاق الأمم المتحدة إلى مثل هذه الاعتداءات؟

ميثاق الأمم المتحدة

ينظّم ميثاق الأمم المتحدة الذي وُقـِّع في 26 يونيو عام 1945م في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 أكتوبر عام 1945م، العلاقات بين الدول.. فهو يعد دستور العلاقات الدولية ونظامها الأساسي.

في الفصل السابع من الميثاق الذي يتألف من تسعة عشر فصلاً، الذي جاء بعنوان: "فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان"، فتشير مادته رقم (51) -بوضوح- إلى حق الدول في الدفاع عن نفسها في حال الاعتداء المسلح، وتشير المادة إلى ذلك نصاً: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة) وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أيّ وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه".

ويذكر الميثاق في مادته رقم (41) حق الأمم المتحدة في اتخاذ تدابير سلمية ودبلوماسية ضد الدولة المعتدية، من بينها: وقف الصلات الاقتصادية، والمواصلات الحديدية، والبحرية، والجوية، والبريدية، والبرقية، واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية.

خيار الحرب

وفي حال لم تكن التدابير المنصوص عليها في المادة رقم (41) كافية، فإن ميثاق الأمم المتحدة يشير بوضوح في المادة رقم (42) لها الحق في الطلب من الدول الأعضاء بتجهيز قوات مسلحة مشتركة تحت تصرف لجنة أركان الحرب التي تشكل من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو مَن يقوم مقامهم، وتنظم المادة (47) عمل هذه القوات المسلحة المشتركة بمعرفة لجنة أركان الحرب، وتحت إشراف مجلس الأمن.

أيّ أنه في حال تعرُّض دولة من الدول الأعضاء لعملٍ عدائي، فمن حق مجلس الأمن -أحد أجهزة الأمم المتحدة- تشكيل قوة مسلحة مشتركة لردع الدولة المعتدية، في حال لم تكن التدابير الدبلوماسية والاقتصادية وقطع العلاقات كافية.

وهو ما قد يفسّر تصريح وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ الذي أكّد فيه أن جميع الخيارات بما فيها العسكري متاحة أمام المملكة للرد على العدوان الإرهابي، مضيفاً أن: "الجميع يريدون تجنب الحرب. والجميع يريدون تجنب التصعيد. سننظر في جميع الخيارات المتاحة لنا، وسنتخذ قراراً في الوقت المناسب".