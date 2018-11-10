النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدني الشرقية: لا صحة للأخبار المتداولة حول مساندة فرق الخفجي بالكويت

أكدت أن الأشقاء لديهم فرق متقدمة للتعامل مع الحالات الماطرة التي تشهدها البلاد

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية عدم صحة المقاطع المتداولة والتي تفيد بتوجه فرق إنقاذ لمساندة الدفاع المدني الكويتي.

وأكدت المديرية بأن الدفاع المدني بالمملكة لم يتلق أي طلب للمساندة في ضوء خطط الدعم والإسناد بين السعودية والكويت الشقيق، وأن الدفاع المدني الكويتي يملك قدرات متقدمة للتعامل مع الحالات الماطرة التي تشهدها الكويت.

وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع تفيد بتوجه فرق من الدفاع المدني بمدينة الخفجي إلى الكويت للمساهمة في عمليات الإنقاذ بعد موجة الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها دولة الكويت الشقيقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدني الشرقية: لا صحة للأخبار المتداولة حول مساندة فرق الخفجي بالكويت
سبق

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية عدم صحة المقاطع المتداولة والتي تفيد بتوجه فرق إنقاذ لمساندة الدفاع المدني الكويتي.

وأكدت المديرية بأن الدفاع المدني بالمملكة لم يتلق أي طلب للمساندة في ضوء خطط الدعم والإسناد بين السعودية والكويت الشقيق، وأن الدفاع المدني الكويتي يملك قدرات متقدمة للتعامل مع الحالات الماطرة التي تشهدها الكويت.

وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع تفيد بتوجه فرق من الدفاع المدني بمدينة الخفجي إلى الكويت للمساهمة في عمليات الإنقاذ بعد موجة الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها دولة الكويت الشقيقة.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
01:03 AM

مدني الشرقية: لا صحة للأخبار المتداولة حول مساندة فرق الخفجي بالكويت

أكدت أن الأشقاء لديهم فرق متقدمة للتعامل مع الحالات الماطرة التي تشهدها البلاد

A A A
محمد عبيد - الدمام
0
523

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية عدم صحة المقاطع المتداولة والتي تفيد بتوجه فرق إنقاذ لمساندة الدفاع المدني الكويتي.

وأكدت المديرية بأن الدفاع المدني بالمملكة لم يتلق أي طلب للمساندة في ضوء خطط الدعم والإسناد بين السعودية والكويت الشقيق، وأن الدفاع المدني الكويتي يملك قدرات متقدمة للتعامل مع الحالات الماطرة التي تشهدها الكويت.

وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع تفيد بتوجه فرق من الدفاع المدني بمدينة الخفجي إلى الكويت للمساهمة في عمليات الإنقاذ بعد موجة الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها دولة الكويت الشقيقة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,349
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,627
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,055
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,236

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة