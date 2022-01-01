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"الصحة": تسجيل 846 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 262 حالة

متحدث الصحة: بيان كورونا سينشر 12 ظهرًا.. والبداية كانت اليوم

قال: نثق بوعيكم بالالتزام بتطبيق الإجراءات والمسارعة في أخذ اللقاحات

قال متحدث وزارة الصحة اليوم إنه مع بداية العام الجديد، سيتم نشر البيان اليومي لحالات كورونا الساعة ١٢ ظهراً.

وتابع حساب المتحدث على تويتر: نثق بوعيكم بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمسارعة في أخذ اللقاحات المستحقة.

وقبل قليل نشرت وزارة الصحة البيان اليومي لحالات كورونا في المملكة حيث تم تسجيل 846 حالة إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 557082 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 262 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 542115 حالة ولله الحمد، كما تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8878 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 61 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث الصحة: بيان كورونا سينشر 12 ظهرًا.. والبداية كانت اليوم
سبق

قال متحدث وزارة الصحة اليوم إنه مع بداية العام الجديد، سيتم نشر البيان اليومي لحالات كورونا الساعة ١٢ ظهراً.

وتابع حساب المتحدث على تويتر: نثق بوعيكم بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمسارعة في أخذ اللقاحات المستحقة.

وقبل قليل نشرت وزارة الصحة البيان اليومي لحالات كورونا في المملكة حيث تم تسجيل 846 حالة إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 557082 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 262 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 542115 حالة ولله الحمد، كما تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8878 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 61 حالة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
12:15 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
02:55 PM

متحدث الصحة: بيان كورونا سينشر 12 ظهرًا.. والبداية كانت اليوم

قال: نثق بوعيكم بالالتزام بتطبيق الإجراءات والمسارعة في أخذ اللقاحات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,786

قال متحدث وزارة الصحة اليوم إنه مع بداية العام الجديد، سيتم نشر البيان اليومي لحالات كورونا الساعة ١٢ ظهراً.

وتابع حساب المتحدث على تويتر: نثق بوعيكم بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمسارعة في أخذ اللقاحات المستحقة.

وقبل قليل نشرت وزارة الصحة البيان اليومي لحالات كورونا في المملكة حيث تم تسجيل 846 حالة إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 557082 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 262 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 542115 حالة ولله الحمد، كما تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8878 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 61 حالة.

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