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خلفاً للبرازيلي "كاريلي".. "الاتحاد" يستقبل الروماني "كوزمين"

استقبلت إدارة الاتحاد، اليوم الاثنين، مدرب الفريق الكروي الأول الروماني كوزمين كونترا، والذي وصل إلى جدة؛ من أجل تولي مهمة الإشراف على الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان "الاتحاد" تعاقد مع الروماني "كونترا" لمدة موسم واحد خلفاً للبرازيلي فابيو كاريلي الذي تمت إقالته الأسبوع الماضي بعد خسارة النهائي العربي من أمام الرجاء المغربي.

ويعد "كونترا" رابع مدرب روماني يقود الاتحاد طوال تاريخه بعد مواطنيه أنخل يوردنيسكو وفيكتور بيتوركا ولاسزيو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خلفاً للبرازيلي "كاريلي".. "الاتحاد" يستقبل الروماني "كوزمين"
سبق

استقبلت إدارة الاتحاد، اليوم الاثنين، مدرب الفريق الكروي الأول الروماني كوزمين كونترا، والذي وصل إلى جدة؛ من أجل تولي مهمة الإشراف على الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان "الاتحاد" تعاقد مع الروماني "كونترا" لمدة موسم واحد خلفاً للبرازيلي فابيو كاريلي الذي تمت إقالته الأسبوع الماضي بعد خسارة النهائي العربي من أمام الرجاء المغربي.

ويعد "كونترا" رابع مدرب روماني يقود الاتحاد طوال تاريخه بعد مواطنيه أنخل يوردنيسكو وفيكتور بيتوركا ولاسزيو.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
04:38 PM

خلفاً للبرازيلي "كاريلي".. "الاتحاد" يستقبل الروماني "كوزمين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استقبلت إدارة الاتحاد، اليوم الاثنين، مدرب الفريق الكروي الأول الروماني كوزمين كونترا، والذي وصل إلى جدة؛ من أجل تولي مهمة الإشراف على الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان "الاتحاد" تعاقد مع الروماني "كونترا" لمدة موسم واحد خلفاً للبرازيلي فابيو كاريلي الذي تمت إقالته الأسبوع الماضي بعد خسارة النهائي العربي من أمام الرجاء المغربي.

ويعد "كونترا" رابع مدرب روماني يقود الاتحاد طوال تاريخه بعد مواطنيه أنخل يوردنيسكو وفيكتور بيتوركا ولاسزيو.

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