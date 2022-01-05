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"بيرين" تُنظم فعالية احتفاء بكأس السوبر السعودي

احتوت على فقرات استعراضية عدة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية

في إطار رعايتها لكأس بيرين للسوبر السعودي، ورغبة في تفعيل مشاركة الجمهور، نظمت شركة "بيرين" احتفالية تفاعلية لكأس السوبر في النخيل مول بمدينة الرياض، لإتاحة مشاركة الجمهور الكروي والزوار في التقاط الصور التذكارية مع الكأس والاطلاع عن قرب على تفاصيل صنعه والتعريف به، قبل أن ينتقل رسمياً للمباراة التي ستُقام يوم الغد الخميس بين نجوم الفيصلي وأبطال الهلال في استاد الملز الساعة الثامنة مساء تحت مسمى "كأس بيرين للسوبر السعودي".

وقدمت "بيرين" خلال الفعالية الهدايا المتنوعة للزوار الكرام، واحتوت على العديد من الفقرات الاستعراضية الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، كما تم تعريف الجمهور على برنامج "بيرين في الملعب" والذي يعد حدثا رياضيا فريدا تقدمه بيرين هدية للشارع الرياضي وتم شرح مميزاته للجمهور والمشجعين، والتعريف بالهدايا والجوائز المستمرة التي تقدمها بيرين للأعضاء المسجلين.

وحظيت هذه الفعالية بالإشادة من الجميع، ولاقت فكرة البرنامج استحسان الحضور والذين بادر بالتسجيل في البرنامج.

يُذكر أن مباراة السوبر هي جزء من شراكة مياه "بيرين" مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتكون المياه الرسمية للكرة السعودية، والتي تشمل رعاية المنتخب السعودي لكرة القدم، بالإضافة لرعايتها لكأس خادم الحرمين الشريفين، أيده الله. كما أن مياه بيرين هي المياه الرسمية لـ7 أندية سعودية من أندية الدوري الممتاز.

يأتي ذلك في إطار حرص "بيرين" على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية ودعمها للرياضة بوجه عام من خلال تفعيل مشاركاتها الاجتماعية ورؤيتها المستقبلية للمساهمة في رؤية المملكة 2030.

ودعت شركة "بيرين" الجمهور السعودي إلى متابعة حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي للحصول على آخر الأخبار والفعاليات المتعلقة بأخبار رعايتها للكأس، وللفوز بالجوائز القيمة التي تقدمها الشركة من خلال المسابقات والأنشطة المتعددة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بيرين" تُنظم فعالية احتفاء بكأس السوبر السعودي
سبق

في إطار رعايتها لكأس بيرين للسوبر السعودي، ورغبة في تفعيل مشاركة الجمهور، نظمت شركة "بيرين" احتفالية تفاعلية لكأس السوبر في النخيل مول بمدينة الرياض، لإتاحة مشاركة الجمهور الكروي والزوار في التقاط الصور التذكارية مع الكأس والاطلاع عن قرب على تفاصيل صنعه والتعريف به، قبل أن ينتقل رسمياً للمباراة التي ستُقام يوم الغد الخميس بين نجوم الفيصلي وأبطال الهلال في استاد الملز الساعة الثامنة مساء تحت مسمى "كأس بيرين للسوبر السعودي".

وقدمت "بيرين" خلال الفعالية الهدايا المتنوعة للزوار الكرام، واحتوت على العديد من الفقرات الاستعراضية الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، كما تم تعريف الجمهور على برنامج "بيرين في الملعب" والذي يعد حدثا رياضيا فريدا تقدمه بيرين هدية للشارع الرياضي وتم شرح مميزاته للجمهور والمشجعين، والتعريف بالهدايا والجوائز المستمرة التي تقدمها بيرين للأعضاء المسجلين.

وحظيت هذه الفعالية بالإشادة من الجميع، ولاقت فكرة البرنامج استحسان الحضور والذين بادر بالتسجيل في البرنامج.

يُذكر أن مباراة السوبر هي جزء من شراكة مياه "بيرين" مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتكون المياه الرسمية للكرة السعودية، والتي تشمل رعاية المنتخب السعودي لكرة القدم، بالإضافة لرعايتها لكأس خادم الحرمين الشريفين، أيده الله. كما أن مياه بيرين هي المياه الرسمية لـ7 أندية سعودية من أندية الدوري الممتاز.

يأتي ذلك في إطار حرص "بيرين" على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية ودعمها للرياضة بوجه عام من خلال تفعيل مشاركاتها الاجتماعية ورؤيتها المستقبلية للمساهمة في رؤية المملكة 2030.

ودعت شركة "بيرين" الجمهور السعودي إلى متابعة حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي للحصول على آخر الأخبار والفعاليات المتعلقة بأخبار رعايتها للكأس، وللفوز بالجوائز القيمة التي تقدمها الشركة من خلال المسابقات والأنشطة المتعددة.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
06:50 PM

"بيرين" تُنظم فعالية احتفاء بكأس السوبر السعودي

احتوت على فقرات استعراضية عدة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إطار رعايتها لكأس بيرين للسوبر السعودي، ورغبة في تفعيل مشاركة الجمهور، نظمت شركة "بيرين" احتفالية تفاعلية لكأس السوبر في النخيل مول بمدينة الرياض، لإتاحة مشاركة الجمهور الكروي والزوار في التقاط الصور التذكارية مع الكأس والاطلاع عن قرب على تفاصيل صنعه والتعريف به، قبل أن ينتقل رسمياً للمباراة التي ستُقام يوم الغد الخميس بين نجوم الفيصلي وأبطال الهلال في استاد الملز الساعة الثامنة مساء تحت مسمى "كأس بيرين للسوبر السعودي".

وقدمت "بيرين" خلال الفعالية الهدايا المتنوعة للزوار الكرام، واحتوت على العديد من الفقرات الاستعراضية الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، كما تم تعريف الجمهور على برنامج "بيرين في الملعب" والذي يعد حدثا رياضيا فريدا تقدمه بيرين هدية للشارع الرياضي وتم شرح مميزاته للجمهور والمشجعين، والتعريف بالهدايا والجوائز المستمرة التي تقدمها بيرين للأعضاء المسجلين.

وحظيت هذه الفعالية بالإشادة من الجميع، ولاقت فكرة البرنامج استحسان الحضور والذين بادر بالتسجيل في البرنامج.

يُذكر أن مباراة السوبر هي جزء من شراكة مياه "بيرين" مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتكون المياه الرسمية للكرة السعودية، والتي تشمل رعاية المنتخب السعودي لكرة القدم، بالإضافة لرعايتها لكأس خادم الحرمين الشريفين، أيده الله. كما أن مياه بيرين هي المياه الرسمية لـ7 أندية سعودية من أندية الدوري الممتاز.

يأتي ذلك في إطار حرص "بيرين" على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية ودعمها للرياضة بوجه عام من خلال تفعيل مشاركاتها الاجتماعية ورؤيتها المستقبلية للمساهمة في رؤية المملكة 2030.

ودعت شركة "بيرين" الجمهور السعودي إلى متابعة حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي للحصول على آخر الأخبار والفعاليات المتعلقة بأخبار رعايتها للكأس، وللفوز بالجوائز القيمة التي تقدمها الشركة من خلال المسابقات والأنشطة المتعددة.

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