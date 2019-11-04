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استشهاد طفل وإصابة 3 آخرين في انفجار لغم حوثي بـ"الضالع اليمنية"

في إطار مسلسل استهداف الميليشيا للمدنيين وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

استشهد طفل وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي بقرية القفلة شمال الضالع اليمنية، وذلك في إطار مسلسل استهداف الميليشيا المستمر للمدنيين، وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن "تحالف رصد" أعلن عن مقتل 3182 طفلاً بنيران الميليشيا الحوثية خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٤ وحتى يونيو ٢٠١٩.

وكشف "التحالف" في تقريره المعنون بـ"اغتيال البراءة" مقتل 3182 طفلاً، منهم 2795 من الذكور، و387 من الإناث، خلال السنوات الخمس الماضية، موزعين على 20 محافظة يمنية من أصل 22 محافظة، ومن بينهم 973 طفلاً وطفلة قتلوا جراء القصف الجوي والمدفعي الحوثي، و1584 طفلاً قتلوا أثناء مشاركتهم في النزاع المسلح، حيث يتعمد "الحوثي" تجنيد الأطفال.

الميليشيات الحوثية قرية القفلة

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استشهاد طفل وإصابة 3 آخرين في انفجار لغم حوثي بـ"الضالع اليمنية"
سبق

استشهد طفل وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي بقرية القفلة شمال الضالع اليمنية، وذلك في إطار مسلسل استهداف الميليشيا المستمر للمدنيين، وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن "تحالف رصد" أعلن عن مقتل 3182 طفلاً بنيران الميليشيا الحوثية خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٤ وحتى يونيو ٢٠١٩.

وكشف "التحالف" في تقريره المعنون بـ"اغتيال البراءة" مقتل 3182 طفلاً، منهم 2795 من الذكور، و387 من الإناث، خلال السنوات الخمس الماضية، موزعين على 20 محافظة يمنية من أصل 22 محافظة، ومن بينهم 973 طفلاً وطفلة قتلوا جراء القصف الجوي والمدفعي الحوثي، و1584 طفلاً قتلوا أثناء مشاركتهم في النزاع المسلح، حيث يتعمد "الحوثي" تجنيد الأطفال.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
08:06 PM

استشهاد طفل وإصابة 3 آخرين في انفجار لغم حوثي بـ"الضالع اليمنية"

في إطار مسلسل استهداف الميليشيا للمدنيين وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

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فهد كاملي - جازان
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استشهد طفل وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي بقرية القفلة شمال الضالع اليمنية، وذلك في إطار مسلسل استهداف الميليشيا المستمر للمدنيين، وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن "تحالف رصد" أعلن عن مقتل 3182 طفلاً بنيران الميليشيا الحوثية خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٤ وحتى يونيو ٢٠١٩.

وكشف "التحالف" في تقريره المعنون بـ"اغتيال البراءة" مقتل 3182 طفلاً، منهم 2795 من الذكور، و387 من الإناث، خلال السنوات الخمس الماضية، موزعين على 20 محافظة يمنية من أصل 22 محافظة، ومن بينهم 973 طفلاً وطفلة قتلوا جراء القصف الجوي والمدفعي الحوثي، و1584 طفلاً قتلوا أثناء مشاركتهم في النزاع المسلح، حيث يتعمد "الحوثي" تجنيد الأطفال.

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