تراجعت أسعار النفط اليوم بفعل نمو مخزونات الخام الأمريكية بما يفوق التوقعات؛ وذلك بعد مكاسب على مدى ثلاث جلسات؛ جراء توقعات بأن تهدأ حدة التوترات التجارية الأمريكية الصينية. وسجّلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.58 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:38 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 38 سنتًا؛ ما يعادل 0.6%. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا؛ ما يعادل 0.5% إلى 56.93 دولارًا للبرميل، وكان قد سجّل مكاسب 1.2% في الجلسة السابقة.

النفط يتراجع بعد صعود 3 أيام بسبب المخزونات الأمريكية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-06 تراجعت أسعار النفط اليوم بفعل نمو مخزونات الخام الأمريكية بما يفوق التوقعات؛ وذلك بعد مكاسب على مدى ثلاث جلسات؛ جراء توقعات بأن تهدأ حدة التوترات التجارية الأمريكية الصينية.

وسجّلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.58 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:38 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 38 سنتًا؛ ما يعادل 0.6%.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا؛ ما يعادل 0.5% إلى 56.93 دولارًا للبرميل، وكان قد سجّل مكاسب 1.2% في الجلسة السابقة.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 12:29 PM

النفط يتراجع بعد صعود 3 أيام بسبب المخزونات الأمريكية سجّلت العقود الآجلة لخام برنت 62.58 دولارًا للبرميل





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تراجعت أسعار النفط اليوم بفعل نمو مخزونات الخام الأمريكية بما يفوق التوقعات؛ وذلك بعد مكاسب على مدى ثلاث جلسات؛ جراء توقعات بأن تهدأ حدة التوترات التجارية الأمريكية الصينية.

وسجّلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.58 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:38 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 38 سنتًا؛ ما يعادل 0.6%.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا؛ ما يعادل 0.5% إلى 56.93 دولارًا للبرميل، وكان قد سجّل مكاسب 1.2% في الجلسة السابقة.