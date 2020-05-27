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533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في سنغافورة

وزارة الصحة: وصل عدد الإصابات في البلاد إلى 32876

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، الأربعاء، تسجيل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32876.

ووفق "رويترز"، كانت الوزارة قد أبلغت يوم الثلاثاء، عن 383 حالة إصابة بالفيروس الذي يسبّب مرض كوفيد-19.

سنغافورة فيروس كورونا الجديد

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533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في سنغافورة
سبق

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، الأربعاء، تسجيل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32876.

ووفق "رويترز"، كانت الوزارة قد أبلغت يوم الثلاثاء، عن 383 حالة إصابة بالفيروس الذي يسبّب مرض كوفيد-19.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
11:51 AM

533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في سنغافورة

وزارة الصحة: وصل عدد الإصابات في البلاد إلى 32876

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، الأربعاء، تسجيل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32876.

ووفق "رويترز"، كانت الوزارة قد أبلغت يوم الثلاثاء، عن 383 حالة إصابة بالفيروس الذي يسبّب مرض كوفيد-19.

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