533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، الأربعاء، تسجيل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32876.
ووفق "رويترز"، كانت الوزارة قد أبلغت يوم الثلاثاء، عن 383 حالة إصابة بالفيروس الذي يسبّب مرض كوفيد-19.
أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، الأربعاء، تسجيل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32876.
ووفق "رويترز"، كانت الوزارة قد أبلغت يوم الثلاثاء، عن 383 حالة إصابة بالفيروس الذي يسبّب مرض كوفيد-19.سنغافورة فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، الأربعاء، تسجيل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32876.
ووفق "رويترز"، كانت الوزارة قد أبلغت يوم الثلاثاء، عن 383 حالة إصابة بالفيروس الذي يسبّب مرض كوفيد-19.
أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، الأربعاء، تسجيل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32876.
ووفق "رويترز"، كانت الوزارة قد أبلغت يوم الثلاثاء، عن 383 حالة إصابة بالفيروس الذي يسبّب مرض كوفيد-19.