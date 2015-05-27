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"بايدن" يطالب المخابرات الأمريكية بجمع معلومات عن أصل "كورونا"

بعد يومين من إعلان البيت الأبيض حول الحاجة لتحقيق مستقل

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن مجتمع الاستخبارات الأمريكية بمضاعفة الجهود لجمع المعلومات اللازمة للمساعدة في تحديد أصل فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.

جاء ذلك ردًّا على أسئلة الصحفيين من محدثة البيت الأبيض جين ساكي، بعد نشر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أشار إلى أن ثلاثة باحثين في معهد ووهان لعلم الفيروسات أُصيبوا بأعراض مرضية شديدة، لدرجة أنهم طلبوا الرعاية في المستشفى في نوفمبر 2019.

وأعلن البيت الأبيض أمس الأول أنه لا يمكن للمسؤولين التوصل إلى نتيجة حول منشأ جائحة فيروس كورونا من دون تحقيق مستقل، والمزيد من البيانات من الصين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن" يطالب المخابرات الأمريكية بجمع معلومات عن أصل "كورونا"
سبق

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن مجتمع الاستخبارات الأمريكية بمضاعفة الجهود لجمع المعلومات اللازمة للمساعدة في تحديد أصل فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.

جاء ذلك ردًّا على أسئلة الصحفيين من محدثة البيت الأبيض جين ساكي، بعد نشر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أشار إلى أن ثلاثة باحثين في معهد ووهان لعلم الفيروسات أُصيبوا بأعراض مرضية شديدة، لدرجة أنهم طلبوا الرعاية في المستشفى في نوفمبر 2019.

وأعلن البيت الأبيض أمس الأول أنه لا يمكن للمسؤولين التوصل إلى نتيجة حول منشأ جائحة فيروس كورونا من دون تحقيق مستقل، والمزيد من البيانات من الصين.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
09:10 PM
اخر تعديل
27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
01:10 AM

"بايدن" يطالب المخابرات الأمريكية بجمع معلومات عن أصل "كورونا"

بعد يومين من إعلان البيت الأبيض حول الحاجة لتحقيق مستقل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن مجتمع الاستخبارات الأمريكية بمضاعفة الجهود لجمع المعلومات اللازمة للمساعدة في تحديد أصل فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.

جاء ذلك ردًّا على أسئلة الصحفيين من محدثة البيت الأبيض جين ساكي، بعد نشر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أشار إلى أن ثلاثة باحثين في معهد ووهان لعلم الفيروسات أُصيبوا بأعراض مرضية شديدة، لدرجة أنهم طلبوا الرعاية في المستشفى في نوفمبر 2019.

وأعلن البيت الأبيض أمس الأول أنه لا يمكن للمسؤولين التوصل إلى نتيجة حول منشأ جائحة فيروس كورونا من دون تحقيق مستقل، والمزيد من البيانات من الصين.

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