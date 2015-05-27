والدة الزميل "الشهري" إلى رحمة الله
توفيت أمس الثلاثاء ، والدة الزميل عبدالعزيز الشهري مراسل "سبق" بمنطقة الباحة ، بعد معاناة طويلة مع المرض.
"سبق" التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء للزميل الشهري وأسرته، سائلة الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
ويمكن تقديم العزاء من خلال جوال: (0567000098 - 0507000948).
والدة الزميل "الشهري" إلى رحمة الله
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-05-26
توفيت أمس الثلاثاء ، والدة الزميل عبدالعزيز الشهري مراسل "سبق" بمنطقة الباحة ، بعد معاناة طويلة مع المرض.
"سبق" التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء للزميل الشهري وأسرته، سائلة الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
ويمكن تقديم العزاء من خلال جوال: (0567000098 - 0507000948).
26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
09:49 PM
والدة الزميل "الشهري" إلى رحمة الله
توفيت أمس الثلاثاء ، والدة الزميل عبدالعزيز الشهري مراسل "سبق" بمنطقة الباحة ، بعد معاناة طويلة مع المرض.
"سبق" التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء للزميل الشهري وأسرته، سائلة الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
ويمكن تقديم العزاء من خلال جوال: (0567000098 - 0507000948).