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"أمانة الطائف" تطلق ملتقى "إضاءات" وبطولة كروية في اليوم العالمي للتطوع

شمل الاحتفال عدداً من البرامج والدورات التطوعية الهادفة وسط حضور كثيف

احتفت أمانة الطائف، مساء الأحد، باليوم العالمي للتطوع برعاية وكيل محافظة الطائف ناصر بن حمود السبيعي، وبحضور أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي والجهات المشاركة ممثلةً في "إدارة التعليم بالطائف، ومركز التنمية الاجتماعية، وجمعية التنمية الاجتماعية بالسيل الصغير، وبنك التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة".

وتفصيلاً، جرى خلال الاحتفال إقامة الملتقى التطوعي (إضاءات) الذي نظمته الأمانة، وشمل العديد من البرامج والدورات التطوعية الهادفة، وذلك بمنتزه الردف وسط حضور كثيف من زوار المنتزه .

وكرم الملتقى المتطوعين والمتطوعات من الفرق التطوعية وشركاء النجاح، وذلك تقديراً لمشاركتهم الفاعلة في المبادرات والأنشطة البلدية المقامة، في حين نوه أمين الطائف بأن الأمانة أطلقت العديد من المبادرات التطوعية والتي تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق 5 ديسمبر، مؤكداً أن جهود الفرق التطوعية مقدرة وتهدف إلى تعزيز الجهد التطوعي بين مختلف شرائح المجتمع.

وتزامناً مع ذلك، افتتح وكيل محافظة الطائف بطولة كأس أمانة الطائف والتي تشارك في منافساتها العديد من الفرق، ضمن جهود استيعاب قدرات ومهارات الشباب وإبرازها ودعمها .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمانة الطائف" تطلق ملتقى "إضاءات" وبطولة كروية في اليوم العالمي للتطوع
سبق

احتفت أمانة الطائف، مساء الأحد، باليوم العالمي للتطوع برعاية وكيل محافظة الطائف ناصر بن حمود السبيعي، وبحضور أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي والجهات المشاركة ممثلةً في "إدارة التعليم بالطائف، ومركز التنمية الاجتماعية، وجمعية التنمية الاجتماعية بالسيل الصغير، وبنك التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة".

وتفصيلاً، جرى خلال الاحتفال إقامة الملتقى التطوعي (إضاءات) الذي نظمته الأمانة، وشمل العديد من البرامج والدورات التطوعية الهادفة، وذلك بمنتزه الردف وسط حضور كثيف من زوار المنتزه .

وكرم الملتقى المتطوعين والمتطوعات من الفرق التطوعية وشركاء النجاح، وذلك تقديراً لمشاركتهم الفاعلة في المبادرات والأنشطة البلدية المقامة، في حين نوه أمين الطائف بأن الأمانة أطلقت العديد من المبادرات التطوعية والتي تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق 5 ديسمبر، مؤكداً أن جهود الفرق التطوعية مقدرة وتهدف إلى تعزيز الجهد التطوعي بين مختلف شرائح المجتمع.

وتزامناً مع ذلك، افتتح وكيل محافظة الطائف بطولة كأس أمانة الطائف والتي تشارك في منافساتها العديد من الفرق، ضمن جهود استيعاب قدرات ومهارات الشباب وإبرازها ودعمها .

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
12:15 AM

"أمانة الطائف" تطلق ملتقى "إضاءات" وبطولة كروية في اليوم العالمي للتطوع

شمل الاحتفال عدداً من البرامج والدورات التطوعية الهادفة وسط حضور كثيف

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فهد العتيبي - الطائف
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احتفت أمانة الطائف، مساء الأحد، باليوم العالمي للتطوع برعاية وكيل محافظة الطائف ناصر بن حمود السبيعي، وبحضور أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي والجهات المشاركة ممثلةً في "إدارة التعليم بالطائف، ومركز التنمية الاجتماعية، وجمعية التنمية الاجتماعية بالسيل الصغير، وبنك التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة".

وتفصيلاً، جرى خلال الاحتفال إقامة الملتقى التطوعي (إضاءات) الذي نظمته الأمانة، وشمل العديد من البرامج والدورات التطوعية الهادفة، وذلك بمنتزه الردف وسط حضور كثيف من زوار المنتزه .

وكرم الملتقى المتطوعين والمتطوعات من الفرق التطوعية وشركاء النجاح، وذلك تقديراً لمشاركتهم الفاعلة في المبادرات والأنشطة البلدية المقامة، في حين نوه أمين الطائف بأن الأمانة أطلقت العديد من المبادرات التطوعية والتي تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق 5 ديسمبر، مؤكداً أن جهود الفرق التطوعية مقدرة وتهدف إلى تعزيز الجهد التطوعي بين مختلف شرائح المجتمع.

وتزامناً مع ذلك، افتتح وكيل محافظة الطائف بطولة كأس أمانة الطائف والتي تشارك في منافساتها العديد من الفرق، ضمن جهود استيعاب قدرات ومهارات الشباب وإبرازها ودعمها .

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