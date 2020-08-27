تخطت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، حاجز 24 مليون شخص؛ حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، 24 مليونًا و302 إصابة، منذ تفشي المرض وحتى مساء الأربعاء. وارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس، بحسب جامعة جونز هوبكنز، إلى 821 ألفًا و654 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم. أعداد الوفيات في الولايات المتحدة التي تُعد أكثر بلاد العالم تضررًا من الوباء، تقترب من 180 ألفًا؛ فبحسب الجامعة توفي 179 ألفًا و235 شخصًا في كل الولايات الأمريكية الخمسين؛ فيما وصلت أعداد المصابين بالمرض إلى 5 ملايين و807 آلاف و480 إصابة بالفيروس. ووفق ما نقلته "سي إن إن العربية" في البرازيل التي لا تزال تشهد تصاعدًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، بلغت أعداد الوفيات بسبب الفيروس فيها 116 ألفًا و580 حالة وفاة؛ بينما وصلت أعداد المصابين في البلاد التي أصيب فيها الرئيس وزوجته وابنه، كما توفيت جدة زوجته بسبب الفيروس، إلى 3 ملايين و670 ألف إصابة، مساء الأربعاء؛ وفقًا لجونز هوبكنز. وتحتل الهند المركز الثالث عالميًّا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، والتي وصلت إلى أكثر من 3 ملايين و234 ألف إصابة؛ فيما وصلت أعداد الوفيات فيها إلى 59 ألفًا و449 حالة وفاة، بينما جاءت روسيا في المركز الرابع؛ حيث وصلت أعداد المصابين بالفيروس إلى 968 ألفًا و297 شخصًا، حتى مساء الأربعاء؛ بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

عدو البشرية.. أعداد المصابين تتخطى 24 مليونًا.. والوفيات تتجاوز 820 ألفًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-27 تخطت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، حاجز 24 مليون شخص؛ حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، 24 مليونًا و302 إصابة، منذ تفشي المرض وحتى مساء الأربعاء.

وارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس، بحسب جامعة جونز هوبكنز، إلى 821 ألفًا و654 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

أعداد الوفيات في الولايات المتحدة التي تُعد أكثر بلاد العالم تضررًا من الوباء، تقترب من 180 ألفًا؛ فبحسب الجامعة توفي 179 ألفًا و235 شخصًا في كل الولايات الأمريكية الخمسين؛ فيما وصلت أعداد المصابين بالمرض إلى 5 ملايين و807 آلاف و480 إصابة بالفيروس.

ووفق ما نقلته "سي إن إن العربية" في البرازيل التي لا تزال تشهد تصاعدًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، بلغت أعداد الوفيات بسبب الفيروس فيها 116 ألفًا و580 حالة وفاة؛ بينما وصلت أعداد المصابين في البلاد التي أصيب فيها الرئيس وزوجته وابنه، كما توفيت جدة زوجته بسبب الفيروس، إلى 3 ملايين و670 ألف إصابة، مساء الأربعاء؛ وفقًا لجونز هوبكنز.

وتحتل الهند المركز الثالث عالميًّا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، والتي وصلت إلى أكثر من 3 ملايين و234 ألف إصابة؛ فيما وصلت أعداد الوفيات فيها إلى 59 ألفًا و449 حالة وفاة، بينما جاءت روسيا في المركز الرابع؛ حيث وصلت أعداد المصابين بالفيروس إلى 968 ألفًا و297 شخصًا، حتى مساء الأربعاء؛ بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 10:09 AM

عدو البشرية.. أعداد المصابين تتخطى 24 مليونًا.. والوفيات تتجاوز 820 ألفًا جونز هوبكنز: الولايات المتحدة الأمريكية تُعَد أكثر بلاد العالم تضررًا من الوباء





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تخطت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، حاجز 24 مليون شخص؛ حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، 24 مليونًا و302 إصابة، منذ تفشي المرض وحتى مساء الأربعاء.

وارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس، بحسب جامعة جونز هوبكنز، إلى 821 ألفًا و654 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

أعداد الوفيات في الولايات المتحدة التي تُعد أكثر بلاد العالم تضررًا من الوباء، تقترب من 180 ألفًا؛ فبحسب الجامعة توفي 179 ألفًا و235 شخصًا في كل الولايات الأمريكية الخمسين؛ فيما وصلت أعداد المصابين بالمرض إلى 5 ملايين و807 آلاف و480 إصابة بالفيروس.

ووفق ما نقلته "سي إن إن العربية" في البرازيل التي لا تزال تشهد تصاعدًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، بلغت أعداد الوفيات بسبب الفيروس فيها 116 ألفًا و580 حالة وفاة؛ بينما وصلت أعداد المصابين في البلاد التي أصيب فيها الرئيس وزوجته وابنه، كما توفيت جدة زوجته بسبب الفيروس، إلى 3 ملايين و670 ألف إصابة، مساء الأربعاء؛ وفقًا لجونز هوبكنز.

وتحتل الهند المركز الثالث عالميًّا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، والتي وصلت إلى أكثر من 3 ملايين و234 ألف إصابة؛ فيما وصلت أعداد الوفيات فيها إلى 59 ألفًا و449 حالة وفاة، بينما جاءت روسيا في المركز الرابع؛ حيث وصلت أعداد المصابين بالفيروس إلى 968 ألفًا و297 شخصًا، حتى مساء الأربعاء؛ بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.