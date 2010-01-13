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تمكين القائمين على سُفر إفطار الصائمين بالمسجد النبوي من أماكنهم السابقة

تحديد العدد على السجادة الواحدة في حال تطبيق التباعد بواقع 5 أشخاص

أوصت ورشة عمل نظمتها وكالة شؤون المسجد النبوي بتمكين القائمين على سُفر إفطار الصائمين المصرح لهم من أماكنهم المخصصة لهم في السابق، وتحديد الأعداد على سُفر الإفطار بحسب الحالة الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، في إطار خطة تقديم خدمات إفطار الصائمين في شهر رمضان للعام القادم بالمسجد النبوي.

وتضمّنت توصيات ورشة عمل "تنظيم خدمات إفطار الصائمين خلال شهر رمضان بالمسجد النبوي لعام 1443هـ": إلزام مقدم خدمة إفطار الصائمين بالتعاقد مع شركات الإعاشة المعتمدة لتجهيز الوجبات وفق الاشتراطات الصحية، وتحديد عدد الأشخاص على السجادة الواحدة في حال تطبيق التباعد الجسدي بواقع خمسة أشخاص، وفي حال عدم التباعد؛ تحديد عدد الأشخاص بواقع 12 شخصاً على السجادة الواحدة.

وأوصت الورشة التي نظمتها إدارة خدمات إفطار الصائمين بوكالة شؤون المسجد النبوي أمس، أن يكون جلوس الصائمين على جهة واحدة من السفرة باتجاه القبلة فقط.

وحددت غرة شهر رجب القادم موعداً لتجديد بيانات مقدم خدمة إفطار الصائمين في شهر رمضان بالمسجد النبوي.

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تمكين القائمين على سُفر إفطار الصائمين بالمسجد النبوي من أماكنهم السابقة
سبق

أوصت ورشة عمل نظمتها وكالة شؤون المسجد النبوي بتمكين القائمين على سُفر إفطار الصائمين المصرح لهم من أماكنهم المخصصة لهم في السابق، وتحديد الأعداد على سُفر الإفطار بحسب الحالة الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، في إطار خطة تقديم خدمات إفطار الصائمين في شهر رمضان للعام القادم بالمسجد النبوي.

وتضمّنت توصيات ورشة عمل "تنظيم خدمات إفطار الصائمين خلال شهر رمضان بالمسجد النبوي لعام 1443هـ": إلزام مقدم خدمة إفطار الصائمين بالتعاقد مع شركات الإعاشة المعتمدة لتجهيز الوجبات وفق الاشتراطات الصحية، وتحديد عدد الأشخاص على السجادة الواحدة في حال تطبيق التباعد الجسدي بواقع خمسة أشخاص، وفي حال عدم التباعد؛ تحديد عدد الأشخاص بواقع 12 شخصاً على السجادة الواحدة.

وأوصت الورشة التي نظمتها إدارة خدمات إفطار الصائمين بوكالة شؤون المسجد النبوي أمس، أن يكون جلوس الصائمين على جهة واحدة من السفرة باتجاه القبلة فقط.

وحددت غرة شهر رجب القادم موعداً لتجديد بيانات مقدم خدمة إفطار الصائمين في شهر رمضان بالمسجد النبوي.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
01:24 PM

تمكين القائمين على سُفر إفطار الصائمين بالمسجد النبوي من أماكنهم السابقة

تحديد العدد على السجادة الواحدة في حال تطبيق التباعد بواقع 5 أشخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أوصت ورشة عمل نظمتها وكالة شؤون المسجد النبوي بتمكين القائمين على سُفر إفطار الصائمين المصرح لهم من أماكنهم المخصصة لهم في السابق، وتحديد الأعداد على سُفر الإفطار بحسب الحالة الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، في إطار خطة تقديم خدمات إفطار الصائمين في شهر رمضان للعام القادم بالمسجد النبوي.

وتضمّنت توصيات ورشة عمل "تنظيم خدمات إفطار الصائمين خلال شهر رمضان بالمسجد النبوي لعام 1443هـ": إلزام مقدم خدمة إفطار الصائمين بالتعاقد مع شركات الإعاشة المعتمدة لتجهيز الوجبات وفق الاشتراطات الصحية، وتحديد عدد الأشخاص على السجادة الواحدة في حال تطبيق التباعد الجسدي بواقع خمسة أشخاص، وفي حال عدم التباعد؛ تحديد عدد الأشخاص بواقع 12 شخصاً على السجادة الواحدة.

وأوصت الورشة التي نظمتها إدارة خدمات إفطار الصائمين بوكالة شؤون المسجد النبوي أمس، أن يكون جلوس الصائمين على جهة واحدة من السفرة باتجاه القبلة فقط.

وحددت غرة شهر رجب القادم موعداً لتجديد بيانات مقدم خدمة إفطار الصائمين في شهر رمضان بالمسجد النبوي.

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