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وزير التعليم يكرّم داعمي "التمكين الرقمي" لتوفير أجهزة لطلبة تكافل

أكد أن المبادرة تتماشى مع الاحتياطات الصحية لمواجهة وباء كورونا

كرم وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ داعمي مبادرة "التمكين الرقمي" اليوم، التي تهدف إلى تـأمين أجهزة للطلبة المسجلين في نظام تكافل بالمملكة، بتعاون تكافل مع وزارة التعليم والجهات المشاركة التي ساهمت بتوفير بعض الأجهزة في سبيل استمرار تعليمهم.

وأُقيم الحفل بمقر وزارة التعليم بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، والرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف بن عبدالله البنيان ونائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي ومساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، وأمين عام مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي.



وأوضح وزير التعليم أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع الظروف التـي فرضتها الاحتياطات الصحية لمواجهة وباء كورونا المستجد، التي بدأت بتقديم قرابة 20 ألف جهاز لوحي لطلاب الصف الثالث ثانوي وذلك عن طريق المدارس، ثم ستليها مرحلة توزيع على الصف الثاني ثانوي والمراحل التي تليها وفق توفر الأجهزة، والمستهدف في المرحلة الأولى 50 ألف مستفيد، كما وجه معاليه إدارات التعليم لإيصال الأجهزة لمستحقيها في المدارس في أقرب وقت ممكن حرصاً على استفادة الطلاب منها منذ بداية العام الدراسي.

من جانبه، أوضح أمين عام مؤسسة تكافل أن المبادرة تحظى باهتمام من لدن الحكومة وبدعم من وزير التعليم الذي حث الجهات والشركات للمساهمة في دعم المبادرة، وأن المؤسسة أوصلت الأجهزة إلى إدارات التعليم والتي بدورها بدأت بتسليمها للطلبة المستحقين.
وذكر أنه ستصل للطالب المستحق رسالة نصية على جواله المسجل في نظام تكافل.

وأضاف أنه ضمن مبادرة "التمكين الرقمي" توفير 2000 جهاز حاسب محمول لطلبتها الخريجين الذين يدرسون في 24 جامعة في المملكة تعينهم –بعون الله- لمزيد من النجاح في حياتهم العلمية.

يذكر أن مؤسسة تكافل الخيرية هي مؤسسة حكومية غير ربحية تدعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة، وفق آلية استحقاق دقيقة.

وتستمر المؤسسة بتقديم برامجها ومشاريعها الخاصة بها لطلابها المسجلين لديها للعام الدراسي القادم وعلى رأسها مشروع الإعانة المالية الذي يستفيد منه أكثر من 270 ألف طالب وطالبة الذي ترغب المؤسسة تخصيصه لشراء أجهزة لوحية للطلاب والطالبات الذين لم تتمكن المؤسسة من توفير الأجهزة لهم خلال تلك المبادرة تعينهم على الدراسة عن بعد وتقدم تكافل عدداً من برامج الدعم الأخرى "المادي والمعنوي والتعليمي" للطلاب والطالبات المستفيدين لمساعدتهم للنجاح في دراستهم وتحسين فرصهم الوظيفية والعملية، وللاطلاع عليها زيارة بوابة الطلاب بالموقع الرسمي للمؤسسة.

وزير التعليم حمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يكرّم داعمي "التمكين الرقمي" لتوفير أجهزة لطلبة تكافل
سبق

كرم وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ داعمي مبادرة "التمكين الرقمي" اليوم، التي تهدف إلى تـأمين أجهزة للطلبة المسجلين في نظام تكافل بالمملكة، بتعاون تكافل مع وزارة التعليم والجهات المشاركة التي ساهمت بتوفير بعض الأجهزة في سبيل استمرار تعليمهم.

وأُقيم الحفل بمقر وزارة التعليم بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، والرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف بن عبدالله البنيان ونائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي ومساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، وأمين عام مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي.



وأوضح وزير التعليم أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع الظروف التـي فرضتها الاحتياطات الصحية لمواجهة وباء كورونا المستجد، التي بدأت بتقديم قرابة 20 ألف جهاز لوحي لطلاب الصف الثالث ثانوي وذلك عن طريق المدارس، ثم ستليها مرحلة توزيع على الصف الثاني ثانوي والمراحل التي تليها وفق توفر الأجهزة، والمستهدف في المرحلة الأولى 50 ألف مستفيد، كما وجه معاليه إدارات التعليم لإيصال الأجهزة لمستحقيها في المدارس في أقرب وقت ممكن حرصاً على استفادة الطلاب منها منذ بداية العام الدراسي.

من جانبه، أوضح أمين عام مؤسسة تكافل أن المبادرة تحظى باهتمام من لدن الحكومة وبدعم من وزير التعليم الذي حث الجهات والشركات للمساهمة في دعم المبادرة، وأن المؤسسة أوصلت الأجهزة إلى إدارات التعليم والتي بدورها بدأت بتسليمها للطلبة المستحقين.
وذكر أنه ستصل للطالب المستحق رسالة نصية على جواله المسجل في نظام تكافل.

وأضاف أنه ضمن مبادرة "التمكين الرقمي" توفير 2000 جهاز حاسب محمول لطلبتها الخريجين الذين يدرسون في 24 جامعة في المملكة تعينهم –بعون الله- لمزيد من النجاح في حياتهم العلمية.

يذكر أن مؤسسة تكافل الخيرية هي مؤسسة حكومية غير ربحية تدعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة، وفق آلية استحقاق دقيقة.

وتستمر المؤسسة بتقديم برامجها ومشاريعها الخاصة بها لطلابها المسجلين لديها للعام الدراسي القادم وعلى رأسها مشروع الإعانة المالية الذي يستفيد منه أكثر من 270 ألف طالب وطالبة الذي ترغب المؤسسة تخصيصه لشراء أجهزة لوحية للطلاب والطالبات الذين لم تتمكن المؤسسة من توفير الأجهزة لهم خلال تلك المبادرة تعينهم على الدراسة عن بعد وتقدم تكافل عدداً من برامج الدعم الأخرى "المادي والمعنوي والتعليمي" للطلاب والطالبات المستفيدين لمساعدتهم للنجاح في دراستهم وتحسين فرصهم الوظيفية والعملية، وللاطلاع عليها زيارة بوابة الطلاب بالموقع الرسمي للمؤسسة.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
02:22 PM

وزير التعليم يكرّم داعمي "التمكين الرقمي" لتوفير أجهزة لطلبة تكافل

أكد أن المبادرة تتماشى مع الاحتياطات الصحية لمواجهة وباء كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كرم وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ داعمي مبادرة "التمكين الرقمي" اليوم، التي تهدف إلى تـأمين أجهزة للطلبة المسجلين في نظام تكافل بالمملكة، بتعاون تكافل مع وزارة التعليم والجهات المشاركة التي ساهمت بتوفير بعض الأجهزة في سبيل استمرار تعليمهم.

وأُقيم الحفل بمقر وزارة التعليم بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، والرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف بن عبدالله البنيان ونائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي ومساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، وأمين عام مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي.



وأوضح وزير التعليم أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع الظروف التـي فرضتها الاحتياطات الصحية لمواجهة وباء كورونا المستجد، التي بدأت بتقديم قرابة 20 ألف جهاز لوحي لطلاب الصف الثالث ثانوي وذلك عن طريق المدارس، ثم ستليها مرحلة توزيع على الصف الثاني ثانوي والمراحل التي تليها وفق توفر الأجهزة، والمستهدف في المرحلة الأولى 50 ألف مستفيد، كما وجه معاليه إدارات التعليم لإيصال الأجهزة لمستحقيها في المدارس في أقرب وقت ممكن حرصاً على استفادة الطلاب منها منذ بداية العام الدراسي.

من جانبه، أوضح أمين عام مؤسسة تكافل أن المبادرة تحظى باهتمام من لدن الحكومة وبدعم من وزير التعليم الذي حث الجهات والشركات للمساهمة في دعم المبادرة، وأن المؤسسة أوصلت الأجهزة إلى إدارات التعليم والتي بدورها بدأت بتسليمها للطلبة المستحقين.
وذكر أنه ستصل للطالب المستحق رسالة نصية على جواله المسجل في نظام تكافل.

وأضاف أنه ضمن مبادرة "التمكين الرقمي" توفير 2000 جهاز حاسب محمول لطلبتها الخريجين الذين يدرسون في 24 جامعة في المملكة تعينهم –بعون الله- لمزيد من النجاح في حياتهم العلمية.

يذكر أن مؤسسة تكافل الخيرية هي مؤسسة حكومية غير ربحية تدعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة، وفق آلية استحقاق دقيقة.

وتستمر المؤسسة بتقديم برامجها ومشاريعها الخاصة بها لطلابها المسجلين لديها للعام الدراسي القادم وعلى رأسها مشروع الإعانة المالية الذي يستفيد منه أكثر من 270 ألف طالب وطالبة الذي ترغب المؤسسة تخصيصه لشراء أجهزة لوحية للطلاب والطالبات الذين لم تتمكن المؤسسة من توفير الأجهزة لهم خلال تلك المبادرة تعينهم على الدراسة عن بعد وتقدم تكافل عدداً من برامج الدعم الأخرى "المادي والمعنوي والتعليمي" للطلاب والطالبات المستفيدين لمساعدتهم للنجاح في دراستهم وتحسين فرصهم الوظيفية والعملية، وللاطلاع عليها زيارة بوابة الطلاب بالموقع الرسمي للمؤسسة.

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