ألمانيا.. عدد الإصابات بكورونا تجاوز العشرة آلاف حالة
أحصيت حوالى 2800 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، عتبة عشرة آلاف حالة، مع تسجيل إصابة 10.999 شخصًا، ووفاة 20؛ كحصيلة إجمالية؛ كما أعلن معهد روبرت كوخ اليوم.
وأحصيت حوالى 2800 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، كما أفاد المعهد المكلف بمتابعة الوباء. والمنطقة التي سُجل فيها أعلى عدد إصابات هي منطقة رينانيا شمال فيستفاليا مع 3033 حالة.
ألمانيا
فيروس كورونا الجديد
ألمانيا.. عدد الإصابات بكورونا تجاوز العشرة آلاف حالة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-19
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، عتبة عشرة آلاف حالة، مع تسجيل إصابة 10.999 شخصًا، ووفاة 20؛ كحصيلة إجمالية؛ كما أعلن معهد روبرت كوخ اليوم.
وأحصيت حوالى 2800 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، كما أفاد المعهد المكلف بمتابعة الوباء. والمنطقة التي سُجل فيها أعلى عدد إصابات هي منطقة رينانيا شمال فيستفاليا مع 3033 حالة.
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
01:07 PM
ألمانيا.. عدد الإصابات بكورونا تجاوز العشرة آلاف حالة
أحصيت حوالى 2800 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، عتبة عشرة آلاف حالة، مع تسجيل إصابة 10.999 شخصًا، ووفاة 20؛ كحصيلة إجمالية؛ كما أعلن معهد روبرت كوخ اليوم.
وأحصيت حوالى 2800 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، كما أفاد المعهد المكلف بمتابعة الوباء. والمنطقة التي سُجل فيها أعلى عدد إصابات هي منطقة رينانيا شمال فيستفاليا مع 3033 حالة.