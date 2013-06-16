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"صحة الرياض": مبادرة الوقاية من تسوس الأسنان تقدم خدماتها لـ 440 ألفًا بالمدارس

زيارة 1548 مدرسة وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية العناية بصحة الفم

أعلنت "صحة الرياض" النتائج النهائية للمبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان بمنطقة الرياض لعام 1439 – 1440هـ والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان بين طلاب وطالبات المدارس الابتدائية.

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية صحة الرياض الدكتور سطام الشيحة أن المبادرة تضمنت تنظيم العديد من المحاضرات المتخصصة على الطلاب والطالبات، والكشف على أسنانهم ووضع مادة الفلورايد، وتمت إحالة الطلاب والطالبات للعلاج بمراكز طب الأسنان للحالات التي تستدعي ذلك، لافتاً أن إدارة طب الأسنان بالمديرية حققت هذا العام أرقامًا غير مسبوقة في هذا المجال، حيث قامت بزيارة 1548 مدرسة وتقديم الخدمة التوعوية والوقائية إلى 440075 طالبًا وطالبة.

وأشار الدكتور الشيحة أن هذه المبادرة قام بتنفيذها فريق عمل كبير مكون من أطباء وطبيبات الأسنان وأخصائيي وأخصائيات صحة الفم والأسنان ومساعدي ومساعدات الأسنان على مستوى منطقة الرياض بشكل عام، ولفت أن الأطباء والطبيبات وفرق العمل في مراكز طب الأسنان داخل مدينة الرياض قاموا بزيارة 883 مدرسة شملت 295327 طالبًا وطالبة، ومن الجانب الآخر فقد تم تطبيق المبادرة في 328 مدرسة شملت 39627 طالبًا وطالبة خارج مدينة الرياض بمشاركة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمحافظات منطقة الرياض.

وأكد الشيحة أن "صحة الرياض" حرصت على تفعيل الجانب التطوعي لتطبيق المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان، فقد أنجز الأطباء المتطوعون زيارة 283 مدرسة وإجراء الخدمات التوعوية والوقائية لعدد 105121 طالباً وطالبة داخل وخارج مدينة الرياض.

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"صحة الرياض": مبادرة الوقاية من تسوس الأسنان تقدم خدماتها لـ 440 ألفًا بالمدارس
سبق

أعلنت "صحة الرياض" النتائج النهائية للمبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان بمنطقة الرياض لعام 1439 – 1440هـ والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان بين طلاب وطالبات المدارس الابتدائية.

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية صحة الرياض الدكتور سطام الشيحة أن المبادرة تضمنت تنظيم العديد من المحاضرات المتخصصة على الطلاب والطالبات، والكشف على أسنانهم ووضع مادة الفلورايد، وتمت إحالة الطلاب والطالبات للعلاج بمراكز طب الأسنان للحالات التي تستدعي ذلك، لافتاً أن إدارة طب الأسنان بالمديرية حققت هذا العام أرقامًا غير مسبوقة في هذا المجال، حيث قامت بزيارة 1548 مدرسة وتقديم الخدمة التوعوية والوقائية إلى 440075 طالبًا وطالبة.

وأشار الدكتور الشيحة أن هذه المبادرة قام بتنفيذها فريق عمل كبير مكون من أطباء وطبيبات الأسنان وأخصائيي وأخصائيات صحة الفم والأسنان ومساعدي ومساعدات الأسنان على مستوى منطقة الرياض بشكل عام، ولفت أن الأطباء والطبيبات وفرق العمل في مراكز طب الأسنان داخل مدينة الرياض قاموا بزيارة 883 مدرسة شملت 295327 طالبًا وطالبة، ومن الجانب الآخر فقد تم تطبيق المبادرة في 328 مدرسة شملت 39627 طالبًا وطالبة خارج مدينة الرياض بمشاركة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمحافظات منطقة الرياض.

وأكد الشيحة أن "صحة الرياض" حرصت على تفعيل الجانب التطوعي لتطبيق المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان، فقد أنجز الأطباء المتطوعون زيارة 283 مدرسة وإجراء الخدمات التوعوية والوقائية لعدد 105121 طالباً وطالبة داخل وخارج مدينة الرياض.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
04:58 PM

"صحة الرياض": مبادرة الوقاية من تسوس الأسنان تقدم خدماتها لـ 440 ألفًا بالمدارس

زيارة 1548 مدرسة وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية العناية بصحة الفم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت "صحة الرياض" النتائج النهائية للمبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان بمنطقة الرياض لعام 1439 – 1440هـ والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان بين طلاب وطالبات المدارس الابتدائية.

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية صحة الرياض الدكتور سطام الشيحة أن المبادرة تضمنت تنظيم العديد من المحاضرات المتخصصة على الطلاب والطالبات، والكشف على أسنانهم ووضع مادة الفلورايد، وتمت إحالة الطلاب والطالبات للعلاج بمراكز طب الأسنان للحالات التي تستدعي ذلك، لافتاً أن إدارة طب الأسنان بالمديرية حققت هذا العام أرقامًا غير مسبوقة في هذا المجال، حيث قامت بزيارة 1548 مدرسة وتقديم الخدمة التوعوية والوقائية إلى 440075 طالبًا وطالبة.

وأشار الدكتور الشيحة أن هذه المبادرة قام بتنفيذها فريق عمل كبير مكون من أطباء وطبيبات الأسنان وأخصائيي وأخصائيات صحة الفم والأسنان ومساعدي ومساعدات الأسنان على مستوى منطقة الرياض بشكل عام، ولفت أن الأطباء والطبيبات وفرق العمل في مراكز طب الأسنان داخل مدينة الرياض قاموا بزيارة 883 مدرسة شملت 295327 طالبًا وطالبة، ومن الجانب الآخر فقد تم تطبيق المبادرة في 328 مدرسة شملت 39627 طالبًا وطالبة خارج مدينة الرياض بمشاركة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمحافظات منطقة الرياض.

وأكد الشيحة أن "صحة الرياض" حرصت على تفعيل الجانب التطوعي لتطبيق المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان، فقد أنجز الأطباء المتطوعون زيارة 283 مدرسة وإجراء الخدمات التوعوية والوقائية لعدد 105121 طالباً وطالبة داخل وخارج مدينة الرياض.

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200 مليون

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