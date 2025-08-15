داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية

يعمل دون ترخيص ومخالف للاشتراطات الصحية والبيئية

دهمت بلدية محافظة بلجرشي ممثلة بإدارة الخدمات (قسم الفترة المسائية) والمشرف الميداني، بمشاركة قوة أمنية من شرطة محافظة بلجرشي، مسلخ دواجن داخل أحد الأحواش الزراعية بإحدى القرى التابعة للمحافظة، يعمل دون ترخيص، ومخالف للاشتراطات الصحية والبيئية، ويقوم ببيع وذبح الدواجن.

وتفصيلاً، تمكن قسم الفترة المسائية بالبلدية بقيادة المشرف الميداني سامي جمعان آل خليف، ومشاركة شرطة بلجرشي، من الكشف عن مسلخ دواجن يقوم ببيع الدواجن وذبحها بطرق بدائية، تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية والبيئية، ودون رخصة لمزاولة النشاط، وتعمل به عمالة أجنبية. كما تم مصادرة الأدوات المستخدمة، وإغلاق المسلخ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وذلك بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس بلدية محافظة بلجرشي المهندس عوض بن ملفي القحطاني، وبدعم ومتابعة مدير شرطة محافظة بلجرشي العقيد عبد القادر غارس الغامدي.

وأكد سامي بن جمعان آل خليف، مدير إدارة مكتب تحقيق الرؤية المشرف الميداني ببلدية محافظة بلجرشي، أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، وأن هناك فرقتَين (صباحية ومسائية)، مخصصتَين بأعمال الرقابة الميدانية على جميع الأسواق والمواقع، ومخصصتَين لهذه الأعمال.

وطالب المهندس القحطاني المواطنين بالتعاون مع البلدية في حال أي ملاحظة بالإبلاغ عبر الطرق الرسمية، والمتوفرة على مدار الساعة عبر الاتصال بالرقم الموحد بالعمليات 940، أو عن طريق تطبيق "بلدي"، وكذلك عدم التعامل مع المخالفين للأنظمة والتعليمات حفاظًا على صحتهم، والإبلاغ عنهم مباشرة.