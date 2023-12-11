لتسهيل الحركة.. مرور جدة يعلن خطته التنظيمية استعداداً لمعرض الكتاب

"الزكري": أعدت منذ وقت مبكر وتضمنت تكثيف الدوريات بعدة مواقع

أكملت إدارة مرور جدة استعداداتها البشرية والفنية لتدشين معرض جدة الدولي الثالث للكتاب بعد غدٍ الأربعاء على أرض الفعاليات بأبحر برعاية مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة خالد الفيصل وبحضور محافظ جدة وعدد من المسؤولين على المستوى المحلي والخارجي.

وقال مدير مرور جدة العميد سليمان بن عبدالله الزكري: أعدت الإدارة خطة تنظيمية منذ وقت مبكر روعيت فيها المعالجة الفورية لكافة السلبيات في التنظيمات المرورية السابقة للمعرض وتحسين الايجابيات.

وأضاف: الهدف هو تسهيل حركة زوار المعرض من جهة ومنع حدوث أي إعاقات في الطرق الموصلة لهذه التظاهرة الكبيرة على مستوى المنطقة من جهة أخرى.

وأردف: تضمّن الخطة تكثيف الدوريات والضباط في المواقع التي تستلزم التواجد المروري من المنعطفات ومداخل المواقف المخصصة وكذلك الطرق المؤدية للمعرض كطريق الملك عبدالعزيز وطريق المدينة.

وتابع: مطار الملك عبدالعزيز يدخل ضمن الخطة بحكم توافد زوار المعرض من خارج جدة، وقدّم محافظ جدة دعمه لرجال المرور خلال زياراته التفقدية للمعرض في الايام الماضية.

ودعا "الزكري" المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والتزام المواقف المخصصة تحقيقًا للسلامة العامة.