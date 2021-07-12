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"تعليم صبيا" يعتمد تدوير وتجديد 1059 قائدًا ووكيلًا للعام الدراسي المقبل

تحقيقًا لتطلعات الارتقاء بأداء رسالة المدرسة السامية

اعتمد مدير تعليم صبيا، رئيس لجنة القيادات المدرسية، الدكتور حسن بن محسن خرمي، حركة القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي المقبل 1442هـ.

جاء ذلك وفق الضوابط المحددة، وما ورد من مرئيات إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات، ومكاتب التعليم بالإدارة، مع مراعاة المصلحة التعليمية.

وشملت حركة التدوير التي راعت حاجة الميدان للتجديد تحقيقًا لتطلعات الارتقاء بأداء رسالة المدرسة السامية من أمضى ست سنوات أو أكثر على مستوى مدارس البنين والبنات، مع الأخذ بالاعتبار المدارس المطبقة للمشاريع الوزارية والتميز المؤسسي في الثلاثة الأعوام الماضية ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

إضافة لقياس نواتج التعلم في مواد "القراءة، والعلوم، والرياضيات" وفق الاختبارات المعيارية، وما تحقق من نتائج في منافسات التميز المحلية والوطنية، والنسب التي حصدها من خلال تفعيل بوابة المستقبل، ومنظومة التعليم الموحدة، والانضباط المدرسي.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد بشير، أن الاعتماد شمل تجديد وتدوير ١٠٥٩؛ منهم ٥١٦ قائدًا ووكيلًا في قطاع البنين، و٥٤٣ قائدة ووكيلة في قطاع البنات ورياض الأطفال، إضافة إلى إنهاء وتكليف ٩٠ قائدًا وقائدة ووكيلًا ووكيلة.

ومن ناحية أخرى أكدت المساعدة للشؤون التعليمية "بنات"، حنان بنت علي الحازمي، أهمية الدور الفاعل لقادة وقائدات المدارس في عملية التطوير.

ولفتت إلى أن الحركة في مجملها حققت رغبات قادة وقائدات ووكلاء ووكيلات المدارس بحسب الإمكانيات المتاحة.

كما أتاحت إدارة تعليم صبيا للاطلاع على الحركة الدخول على الرابط التالي:
https://edu.moe.gov.sa/Sabia/MediaCenter/News/Pages/202050.aspx

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"تعليم صبيا" يعتمد تدوير وتجديد 1059 قائدًا ووكيلًا للعام الدراسي المقبل
سبق

اعتمد مدير تعليم صبيا، رئيس لجنة القيادات المدرسية، الدكتور حسن بن محسن خرمي، حركة القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي المقبل 1442هـ.

جاء ذلك وفق الضوابط المحددة، وما ورد من مرئيات إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات، ومكاتب التعليم بالإدارة، مع مراعاة المصلحة التعليمية.

وشملت حركة التدوير التي راعت حاجة الميدان للتجديد تحقيقًا لتطلعات الارتقاء بأداء رسالة المدرسة السامية من أمضى ست سنوات أو أكثر على مستوى مدارس البنين والبنات، مع الأخذ بالاعتبار المدارس المطبقة للمشاريع الوزارية والتميز المؤسسي في الثلاثة الأعوام الماضية ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

إضافة لقياس نواتج التعلم في مواد "القراءة، والعلوم، والرياضيات" وفق الاختبارات المعيارية، وما تحقق من نتائج في منافسات التميز المحلية والوطنية، والنسب التي حصدها من خلال تفعيل بوابة المستقبل، ومنظومة التعليم الموحدة، والانضباط المدرسي.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد بشير، أن الاعتماد شمل تجديد وتدوير ١٠٥٩؛ منهم ٥١٦ قائدًا ووكيلًا في قطاع البنين، و٥٤٣ قائدة ووكيلة في قطاع البنات ورياض الأطفال، إضافة إلى إنهاء وتكليف ٩٠ قائدًا وقائدة ووكيلًا ووكيلة.

ومن ناحية أخرى أكدت المساعدة للشؤون التعليمية "بنات"، حنان بنت علي الحازمي، أهمية الدور الفاعل لقادة وقائدات المدارس في عملية التطوير.

ولفتت إلى أن الحركة في مجملها حققت رغبات قادة وقائدات ووكلاء ووكيلات المدارس بحسب الإمكانيات المتاحة.

كما أتاحت إدارة تعليم صبيا للاطلاع على الحركة الدخول على الرابط التالي:
https://edu.moe.gov.sa/Sabia/MediaCenter/News/Pages/202050.aspx

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
06:38 PM

"تعليم صبيا" يعتمد تدوير وتجديد 1059 قائدًا ووكيلًا للعام الدراسي المقبل

تحقيقًا لتطلعات الارتقاء بأداء رسالة المدرسة السامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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اعتمد مدير تعليم صبيا، رئيس لجنة القيادات المدرسية، الدكتور حسن بن محسن خرمي، حركة القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي المقبل 1442هـ.

جاء ذلك وفق الضوابط المحددة، وما ورد من مرئيات إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات، ومكاتب التعليم بالإدارة، مع مراعاة المصلحة التعليمية.

وشملت حركة التدوير التي راعت حاجة الميدان للتجديد تحقيقًا لتطلعات الارتقاء بأداء رسالة المدرسة السامية من أمضى ست سنوات أو أكثر على مستوى مدارس البنين والبنات، مع الأخذ بالاعتبار المدارس المطبقة للمشاريع الوزارية والتميز المؤسسي في الثلاثة الأعوام الماضية ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

إضافة لقياس نواتج التعلم في مواد "القراءة، والعلوم، والرياضيات" وفق الاختبارات المعيارية، وما تحقق من نتائج في منافسات التميز المحلية والوطنية، والنسب التي حصدها من خلال تفعيل بوابة المستقبل، ومنظومة التعليم الموحدة، والانضباط المدرسي.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد بشير، أن الاعتماد شمل تجديد وتدوير ١٠٥٩؛ منهم ٥١٦ قائدًا ووكيلًا في قطاع البنين، و٥٤٣ قائدة ووكيلة في قطاع البنات ورياض الأطفال، إضافة إلى إنهاء وتكليف ٩٠ قائدًا وقائدة ووكيلًا ووكيلة.

ومن ناحية أخرى أكدت المساعدة للشؤون التعليمية "بنات"، حنان بنت علي الحازمي، أهمية الدور الفاعل لقادة وقائدات المدارس في عملية التطوير.

ولفتت إلى أن الحركة في مجملها حققت رغبات قادة وقائدات ووكلاء ووكيلات المدارس بحسب الإمكانيات المتاحة.

كما أتاحت إدارة تعليم صبيا للاطلاع على الحركة الدخول على الرابط التالي:
https://edu.moe.gov.sa/Sabia/MediaCenter/News/Pages/202050.aspx

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