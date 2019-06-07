"صحة الطائف": 120 فرقة شاركت في خدمة زوار الحرم والقمم الثلاث

الزهراني: نسبة الانضباط وصلت إلى 100% .. خدمة مميزة وجاهزية كبيرة

نجحت صحة الطائف في خطتها الخاصة بخدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام طيلة شهر رمضان المبارك, بمتابعة شخصية من مدير الشؤون الصحية الصيدلي صالح بن سعد المؤنس الذي وجه بأن تكون مشاركة الشؤون الصحية على أرفع مستوى؛ حيث شاركت بأكثر من 120 فرقة طبية متنوعة.

وأشار مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف سعيد بن عبدالله الزهراني، إلى أن المشاركة تمثلت في 3 فرق ميدانية تتحرك بشكل يومي الى الحرم من أجل خدمة المعتمرين والزوار في أثناء أوقات الذروة، دعمًا لصحة مكة المكرمة في إطار الخطط المتكاملة بين المديريتين، لافتًا إلى أن الفرقة الواحدة تتكون من سيارة إسعاف عالية التجهيز وطبيب ومسعف وسائق، إضافة إلى التجهيزات المطلوبة في العمل الإسعافي الميداني.

وأوضح الزهراني أن صحة الطائف شاركت بالدعم الاحتياطي في القمم الثلاث بالتعاون مع إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة مكة، مؤكدًا أن الفرق التي شاركت في المهمة تم ربطها لاسلكيًا بعمليات صحة العاصمة المقدسة من أجل سهولة التواصل وتلقي وتمرير البلاغات المختلفة.

وتابع: تمت متابعة تحركات سيارات الإسعاف من خلال غرفة العمليات بنسبة انضباط وصلت إلى 100%؛ حيث ساهم نظام التتبع الخاص بأسطول سيارات الإسعاف بصحة الطائف في المتابعة الدقيقة لتحركات ووصول وتمركز سيارات الإسعاف، معربًا عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه المشاركة المتميزة في خدمة ضيوف الرحمن.

تجدر الإشارة إلى أن صحة الطائف تضم أسطولا من سيارات الإسعاف يصل إلى حوالي 140 سيارة؛ نظرًا لاتساع رقعة المواقع التي تخدمها صحة الطائف والتي تصل إلى مسافات تبلغ 400 كلم.