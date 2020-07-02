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"البدري" يشارك في تدريبات الاتحاد .. والإدارة تتابع تطبيق بروتوكولات الوقاية

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، حيث خصص الجهاز الفني التدريبات الصباحية لتمارين التقوية وقياس الأحمال التدريبية.

اشتمل المران في الفترة المسائية على النواحي اللياقية والمهارية، وشارك في تدريبات الفريق اللاعب التونسي أنيس البدري بعد وصوله اليوم من بلاده، وقد خصص له الجهاز الفني برنامجًا إعداديًا.

وفي سياق متصل انضم اختصاصي التغذية إبراهيم حسين مختار لجهاز الفريق الكروي الأول بالنادي ابتداءً من اليوم، حيث يعد من الكوادر الوطنية المتميزة في هذا المجال بحمله لدرجة البكالوريوس في التغذية من جامعة ديكن الأسترالية إلى جانب دبلوم تغذية الرياضية من Interntional Olympic committee.

ومن جهة أخرى عقد فريق عمل متابعة تطبيق بروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا اجتماعه اليوم بمقر النادي برئاسة الرئيس التنفيذي للنادي إبراهيم بخيت وبحضور ممثلين عن إدارات الفرق الرياضية التي سوف تستأنف نشاطها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الفريق الأول لكرة القدم.

وتم خلال الاجتماع مراجعة ما تم تطبيقه من إجراءات تتماشى مع البروتوكول الصادر عن وزارة الرياضة، وآلية التنسيق لضمان أعلى درجات الالتزام بتنفيذ هذه الإجراءات لوقاية كل منسوبي النادي وزواره.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"البدري" يشارك في تدريبات الاتحاد .. والإدارة تتابع تطبيق بروتوكولات الوقاية
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، حيث خصص الجهاز الفني التدريبات الصباحية لتمارين التقوية وقياس الأحمال التدريبية.

اشتمل المران في الفترة المسائية على النواحي اللياقية والمهارية، وشارك في تدريبات الفريق اللاعب التونسي أنيس البدري بعد وصوله اليوم من بلاده، وقد خصص له الجهاز الفني برنامجًا إعداديًا.

وفي سياق متصل انضم اختصاصي التغذية إبراهيم حسين مختار لجهاز الفريق الكروي الأول بالنادي ابتداءً من اليوم، حيث يعد من الكوادر الوطنية المتميزة في هذا المجال بحمله لدرجة البكالوريوس في التغذية من جامعة ديكن الأسترالية إلى جانب دبلوم تغذية الرياضية من Interntional Olympic committee.

ومن جهة أخرى عقد فريق عمل متابعة تطبيق بروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا اجتماعه اليوم بمقر النادي برئاسة الرئيس التنفيذي للنادي إبراهيم بخيت وبحضور ممثلين عن إدارات الفرق الرياضية التي سوف تستأنف نشاطها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الفريق الأول لكرة القدم.

وتم خلال الاجتماع مراجعة ما تم تطبيقه من إجراءات تتماشى مع البروتوكول الصادر عن وزارة الرياضة، وآلية التنسيق لضمان أعلى درجات الالتزام بتنفيذ هذه الإجراءات لوقاية كل منسوبي النادي وزواره.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
01:57 AM
اخر تعديل
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
04:23 AM

"البدري" يشارك في تدريبات الاتحاد .. والإدارة تتابع تطبيق بروتوكولات الوقاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، حيث خصص الجهاز الفني التدريبات الصباحية لتمارين التقوية وقياس الأحمال التدريبية.

اشتمل المران في الفترة المسائية على النواحي اللياقية والمهارية، وشارك في تدريبات الفريق اللاعب التونسي أنيس البدري بعد وصوله اليوم من بلاده، وقد خصص له الجهاز الفني برنامجًا إعداديًا.

وفي سياق متصل انضم اختصاصي التغذية إبراهيم حسين مختار لجهاز الفريق الكروي الأول بالنادي ابتداءً من اليوم، حيث يعد من الكوادر الوطنية المتميزة في هذا المجال بحمله لدرجة البكالوريوس في التغذية من جامعة ديكن الأسترالية إلى جانب دبلوم تغذية الرياضية من Interntional Olympic committee.

ومن جهة أخرى عقد فريق عمل متابعة تطبيق بروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا اجتماعه اليوم بمقر النادي برئاسة الرئيس التنفيذي للنادي إبراهيم بخيت وبحضور ممثلين عن إدارات الفرق الرياضية التي سوف تستأنف نشاطها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الفريق الأول لكرة القدم.

وتم خلال الاجتماع مراجعة ما تم تطبيقه من إجراءات تتماشى مع البروتوكول الصادر عن وزارة الرياضة، وآلية التنسيق لضمان أعلى درجات الالتزام بتنفيذ هذه الإجراءات لوقاية كل منسوبي النادي وزواره.

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